Une querelle de voisinage se transforme en un drame familial à Ath-Leqser

Dans la soirée du lundi à mardi, le village socialiste agricole du chef-lieu de la commune d’Ath-Leqsar, au sud-est de la wilaya de Bouira, a été le théâtre d’une rixe, à coups de couteau et autres armes blanches, qui a mis aux prises des pères de famille, et qui s’est soldée malheureusement par un mort et deux blessés gravement touchés. Selon nos informations, la rixe a éclaté entre deux voisins de ce quartier vers 18 heures, où après des échanges de mots, ce sont les armes blanches qui sont brandies de part et d’autre pour finir avec un mort gisant dans une mare de sang et deux blessés graves. D’après des témoignages, c’est en effet suite à un coup d’arme blanche, qu’un père de famille âgé de 55 ans, répondant aux initiales L. S., a trouvé la mort sur le coup. Son fils, âgé de 26 ans, a été aussi grièvement blessé et a été évacué en urgence vers le CHU de Tizi-Ouzou. Le troisième blessé, un jeune de 37 ans, n’est autre que leur voisin, et qui a été également blessé à plusieurs niveaux du corps et a été transféré en urgence vers l’hôpital de Bouira. Le présumé meurtrier, un homme de 58 ans, a été immédiatement interpelé par les éléments de la gendarmerie nationale. Le quartier en question, a été également quadrillé par la gendarmerie nationale, par crainte d’une nouvelle bagarre et des représailles entre les deux familles.

O. K.