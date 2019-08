Un artiste à la poésie en floraison

L’auteur-compositeur Ahcène Mariche poursuit son voyage explorateur dans les tréfonds de la mémoire de la société kabyle. Il est tantôt écrivain, tantôt poète et parfois même animateur télé, une manière pour lui de zoomer sur les coins et recoins de la littérature orale.

Son travail, qui mélange l’inspiration individuelle et le vécu social, s’est vu couronné, ces derniers mois, par la sortie de cinq ouvrages de contes en kabyle. Ledjruh qqazen hellun, yir lehdur qqazen rennun ; I yettamnen tanutt ala taalutt ; Zzwadj n tninna ; Citations du chacal (I yenna wuccen) avec cinquante citations et, enfin, des devinettes «Tiqnaz, timsaaraq», soit 411 en tout, en langue kabyle. Son talent d’écrivain se joint également à son talent d’auteur animateur avec la sortie de deux autres CD audio Slam, en langue kabyle. Le premier porte le titre «Taazzult-iw». Il est composé de 25 poèmes avec guitare mandole, flute, luth, piano et violon. Une réédition qui vient d’être confortée avec d’autres citations.

Le deuxième CD est intitulé «Tiderray». Il est composé de trente-trois poèmes. A noter que cette œuvre, qui a connu un franc succès, a été rééditée cinq fois depuis sa première sortie, en 2007. Le CD «Tiderray» est lui-même une longue histoire, affirme l’auteur rencontré dans une exposition-vente à Tigzirt. Notre interlocuteur raconte avoir édité 17 recueils de poésie, en quatre langues, un CD «Slam» et sept livres de devinettes, citations des animaux, jeux culturels et contes, un CD Slam, sous le titre «Tiderray» ou «Contusions». Ce dernier est composé de 33 poèmes tirés de son 3e recueil de poésie «Tiderray», édité en 2007.

A noter qu’il a été réédité 5 fois. «Cette fois- ci, j’ai pensé à une frange de la société qui aime écouter et apprécier la poésie déclamée et accompagnée de musique», précise-t-il. «Dans cette édition, chez Sirocco Editions, j’ai travaillé avec des musiciens virtuoses, à l’image d’Idir Bellali, Said Kermas, Djamel Fares, Amar Djouadi, Said Cherfioui, Djamal Ben Boucherit et Mourad Hamadi. Nous avons enregistré au studio TRANKIL d’Idir Bellali. Enfin, notons que l’auteur, comme tous les écrivains qui travaillent avec les éditeurs, se plaint de l’augmentation vertigineuse du prix du papier.

Le prix de l’édition a doublé, ce qui entrave grandement le travail de l’écrivain, qui se trouve généralement dépourvu de moyens financiers pour faire face aux frais de ses œuvres.

Akli N.