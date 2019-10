Yenayi jeddi de la coopérative Macahu

Pour honorer la mémoire de l’écrivain Kateb Yacine, à l’occasion du 30e anniversaire de sa disparition, la coopérative théâtrale «Macahu» de la localité d’Iferhounène, dans la wilaya de tizi Ouzou présente, aujourd’hui à partir de 14 heures, au Théâtre régional de Tizi Ouzou, la pièce «Yenayi jeddi», inspirée de l’œuvre de Kateb Yacine «La guerre de 2 000 ans», une fresque qui raconte l’histoire de l’Algérie et du continent africain et qui a été mise en scène par Mohamed Hondo. La pièce «Yenayi jeddi», produite en 2012, est écrite et mise en scène par Abderrahmane Houche. P our rappel, Kateb Yacine est né le 2 août 1929 à Constantine, en Algérie, et le 28 octobre 1989 à Grenoble, en France.

A. A.