Deux jours pour l’écosystème

Par DDK | Il ya 41 minutes | 53 lecture(s)

L’infatigable Malek Amirouche, organisateur du café littéraire et philosophique de Tizi- Ouzou et de Larbâa Nath Irathen, initiateur du Festival montagn’Art, organisera, les 21 et 22 décembre de l’année en cours, la troisième édition du Festival montagn’Art, sous le thème «Protégeons l’écosystème pour un développement durable». Cette manifestation sera organisée en collaboration avec l’APC d’Ait Oumalou et le comité du village Tadarth Ouffela, relevant de la localité suscitée. Le foyer de jeunes du village en question abritera cet évènement tant attendu par la population. En effet, cet heureux événement sera dédié cette année à la protection de l’écosystème pour un développement durable, dira l’organisateur, en occurrence Amirouche Malek. Et afin de réfléchir sur cette thématique, la penser et la développer, de nombreuses activités seront organisées regroupant les principaux acteurs de l’économie, la culture, le tourisme et l’écologie. Cette réflexion que nous proposons prend sa source d’un questionnement autour du lieu à trouver et à consolider entre la connaissance et la transmission du savoir ancestral des habitants de la montagne et ceux qui vivent dans les milieux urbains éloignés. Car selon, ce dernier, une étude scientifique, publiée récemment, nous rappelle que l’homme aujourd’hui a hérité de plus de 10 000 ans de savoir agricole et de seulement 200 ans de savoir industriel. Et connaissant de nos jours les méfaits et conséquences du développement industriel sur la nature, l’écosystème et l’homme, il nous semble important de faire une halte pour une prise de conscience pour poser la problématique du développement socioéconomique durable plaçant la montagne et ses habitants comme principaux référents dans l’évocation des bienfaits de la montagne. Il souligne au passage que pour atteindre l’objectif fixé, nous devons multiplier les rencontres scientifiques et littéraires, les débats, les ateliers et les spectacles, ou encore les randonnées pédestres à la découverte de notre magnifique région. Il conclut en souhaitant que cette rencontre ait un écho favorable.

Youcef Ziad.