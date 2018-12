«Je n’ai jamais cessé d’écrire»

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Le chanteur Salah Aït Gharbi revient sur la scène artistique après une trentaine d’années d’absence. Lors d’un point de presse, organisé dans la matinée de samedi dernier, dans la petite salle de théâtre de la Maison de la culture, il a parlé de son départ au Canada et de son retour sur la scène artistique. «Je me sius éloigné de la scène mais pas de l’écriture», dira-t-il. Il ajoutera : «Je reviens avec ce nouvel album qui sera dans les bacs dès aujourd’hui. Fihal fihal, Aqbayli, Ad ruhah, Aqcic, Nmrafak tura nemfarak et Lawan anruh sont certains des titres qui le composent, J’espère qu’il plaira au public». Des extraits de ces nouvelles chansons furent ensuite proposés à l’assistance.

M. A. T.