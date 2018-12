Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

L’Office National de la Culture et de l’Information, en partenariat avec l’association «Sauver l’Imzad» organise, du 27 au 31 du mois en cours, la 5e édition des Journées culturelles du Sud, au niveau de Dar El Imzad de la capitale de l’Ahgar, Tamanrasset, avec la participation d’une myriade d’artistes où se rencontrent différents styles musicaux, a-t-on appris d’un communiqué de presse émanant de la direction de la communication et information de l’ONCI. Parmi les nombreux groupes musicaux qui seront présents à cette édition, l’on annonce, entre autres, Acherif Tanmenak de Timiaouine, Assouder de Ain Guezzam, Aylal An’Tanazrouft de Tamanrasset, Aghayli Walli d’Adrar, Tissilawin de Djanet et le groupe musical Tikoubawene de Ain Salah. Par ailleurs, sous l’égide du Ministère de la Culture, le commissariat du festival culturel national d’Ahellil, en partenariat avec l’Office National de la Culture et de l’Information, organise, du 28 au 30 de ce mois de décembre, la 12e édition d’Ahellil, à Timimoune, en hommage au défunt Moulay Al Sadique Slimane - Moulay Timi. Entre autres Associations qui seront présentes à cette 12e édition d’Ahellil, l’on annonce l’association Da El-Mouloud pour la renaissance du patrimoine culturel Amazigh, l’Association Ithrane n’Gourara et l’Association culturelle Tawmats Itghamawane, ajoute la même source.

Hocine Amrouni