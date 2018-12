«Mieux connaître son environnement…»

Par DDK | Il ya 7 minutes | 7 lecture(s)

Les éditions traitant de l’environnement sont rares, alors que la demande augmente, tant l’intérêt des lecteurs est grandissant. Une meilleure connaissance de l’environnement et sa protection ont en effet de plus en plus d’adeptes. Et dans un souci de faire connaître et d’attirer l’attention du lectorat sur la chose environnementale, des écrivains, impliqués en la matière, commencent à éditer des livres et des brochures destinés à faire connaitre le monde vert, chacun optant pour une certaine méthode. Mohamed Amara est l’un d’eux. Il a publié un petit livre ludique, consistant en des jeux faisant appel à la réflexion et à la mémoire, sur le vaste sujet des plantes endémiques des montagnes de Kabylie. Ce petit manuel est à la fois un outil de teste et d’apprentissage sur la flore de cette région qui recèle de riches variétés de plantes et d’herbes utilisées même à des fins médicinales traditionnelles. «J’ai publié ce petit bouquin écologique, afin de stimuler la mémoire des lecteurs, en misant sur des jeux stratégiques, de logique et de raisonnement tels que les jeux d’échecs, les énigmes et les mots fléchés», nous dira l’auteur, ingénieur forestier à la retraite. «Durant un cycle de vie, l’être humain perd de sa mémoire et ces jeux sont important pour lutter contre le déclin naturel lié à l’âge», a-t-il expliqué. Ce petit livre de 95 pages contient des jeux dont le principe est simple et efficace. «Les grilles masquent la liste des mots cités. Ils sont lus de droite comme de gauche et de haut en bas et vice versa et même en oblique. Tous les termes ont un rapport direct avec la faune et la flore de Kabylie», dira encore l’auteur. En couverture, l’auteur a opté pour un frêne centenaire (Thislent Ouguelmim). «La grande diversité des milieux naturels de notre pays se traduit par une grande richesse de la flore et de la faune sauvages. Pour les apprécier et les protéger, il est nécessaire de les connaitre», lit-on sur ce petit livre paru aux éditions El Amel. Mohamed Amara nous a confié qu’il s’est inspiré de sa région natale d’Iboudrarène, riche d’une diversité naturelle dans laquelle il a grandi. «Cette nature luxuriante m’a très tôt donné une passion pour l’écologie», nous confie-t-il encore. L’auteur prépare un autre ouvrage sur les plantes utiles de la Kabylie qui sortira au printemps prochain, promet-il.

Youcef Z.