Riche programme à la Maison de la culture

La maison de la culture Mouloud Mammeri a préparé pour ces vacances scolaires d’hiver un programme alléchant. Celui-ci s’étalera jusqu’au 29 décembre. De nombreuses activités battent leur plein. Des ateliers de dessin, de contes et de jeux éducatifs sont proposés aux enfants. Le hall des expositions de l’établissement accueille des expositions et des stands de vente de livres. Le magicien Hachemi Omar a ouvert le bal par ses tours de magie, samedi dernier, et le programme continue avec des spectacles de musique, de marionnettes et de théâtre. Pour la clôture, le 29 décembre, trois activités seront proposées aux enfants : un spectacle de chant avec l’association «Ibturen», une pièce de théâtre de la troupe «Ithran» et un spectacle de clowns animé par Foufou et Pinoucha.

