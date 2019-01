Des appels pour le retour de Sofiane

Par DDK | Il ya 1 heure | 282 lecture(s)

Le chanteur Sofiane, longtemps resté à l’écart du monde artistique, est de plus en plus demandé par les jeunes générations de mélomanes qui réclament son retour.

Les réseaux sociaux voient naître des pages spéciales pour ce grand artiste qui a marqué de son empreinte la chanson kabyle. Sofiane appartient à une génération qui a porté le patrimoine ancien sur toutes les scènes du monde entier. L’artiste a produit des chefs-d’œuvre, tel que ‘Chedhagh touksa lexrif’ qui reste éternelle. Le retour de Sofiane est donc très demandé sur les réseaux sociaux faute d’autre moyen. Les jeunes générations demandeuses de références en musique pensent que ces œuvres sont de véritables écoles. Beaucoup s’en inspirent. Sur les sites d’écoute de la musique, les chansons de Sofiane sont parmi les plus téléchargées. De l’avis d’un éditeur interrogé, l’artiste peut réaliser des ventes invraisemblables si un jour il décide de revenir sur scène. Dans les années 70 et 80, Sofiane a émergé parmi une génération talentueuse qui a donné des noms illustres, une génération de chanteurs, compositeurs et poètes qui ont fait sortir la chanson kabyle de la ghettoïsation et de l’ostracisme qui la frappaient. À cette époque-là, émergeaient des groupes à l’envergure mondiale comme les Abranis, Igoudar et Djurdjura et pleins d’autres collectifs. Aujourd’hui, de l’avis de beaucoup de jeunes artistes, les chanteurs comme Sofiane doivent réinvestir la scène pour maintenir l’élan. Ce dernier, très connu sur les scènes européennes, peut à lui seul accompagner des jeunes artistes. Et beaucoup de ses contemporains attestent de sa promptitude à venir en aide à tous les artistes qui le sollicitent. Des témoignages comme celui d’Azwaw Oussadi rappellent cette caractéristique de Sofiane. En tout état de cause, l’auteur de la mythique chanson ‘Taguersa’ et ‘Chedfhagh touksa lexrif’ reste un personnage toujours présent malgré son éloignement. Ce qui est exceptionnel dans son cas c’est que beaucoup de gens réclament son retour. Beaucoup d’artistes sont tombés dans l’oubli, mais Sofiane reste présent et ses fans refusent de le laisser se retirer. Tôt ou tard, affirment des jeunes mélomanes, ce pilier de la chanson kabyle reviendra sur scène, et ce sera un grand bonheur pour tous ceux qui guettent ce moment avec impatience. Vivement le retour de Sofiane !

Akli N.