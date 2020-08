Abrud seg ungal n Daoued Mekhous

Ass-mi yeɣli Yugurten, yettwaṭef deg Tasift n Malwan, ceklen-t s snasel n wuzzal am uεejmi-nni ameεur n Ṭelyan. Yuɣal ur yesεi tuyat akken i ten-yesεa uqbel akka, ala tayet-is kan i d-yeggran, imi tawekka, tekker-as i lǧedra tezwara-s. Tabeɛεuct-nni, tekreb deg wallaɣ-is, yekcem-it ccek n tixubta n udeggal-is, deg umennuɣ-nni aneggaru mgal Ruman. Ul-is, yemla-as-d tadyant n Buxus, allaɣ-is yeqqar-as-d: ‘’Ala ala…..wayi d idammen-iw, ur ḥsiɣ ad yesεu taɣennant d tixubta am yimezwerra. Daɣen imi afus deg-nneɣ i d-yekka, ṭmeε, tixubta d tissas….atg. Tecfiḍ ass-mi, tekker gar-nneɣ, nekk akked Ḥimṣel d gma-s-nniḍen Aderbal. Limmer d lebɣi-k a zzman, nuɣ-it seg uẓar n tjaddit, yak yella win i aɣ-yizwaren ɣer tissas-a d ufraq n tegmat. Limmer d lebɣi-k a zzman, butlufa ur as-tefkiḍ ayen i as-yehwan i umaziɣ. Ur as-tefkiḍ talwit d lehna d tumert. Ur as-teẓẓiḍ di tallit-nni ; » Tuddsa i tgelda-ines d ugdud-is deg wakal-is, am ugdud Arumani. Deg tallit-nni, ur cukkeɣ ad tili txubta d tissas gar-aneɣ seg zik ar ass-a, ilaq negrent kfant. Yugurten i d-qqnen s snasel d txelxalin n wuzzal, iḍaren-is d ifasen-is deg wakal-is, srid ɣer tesraft n Tullianum di Ruma.

Dinna i yesεedda ussan d iberkanen d buεeryan gar yiṣeffaḥen n ublaḍ, yettazzalen deg-s waman d iṣemmaḍen. Yugurten, yegren dinna deg tlemmast n lyali n tegrest d yennayer. Yugurten, iḥulfa iwussan-is ad akfun. Yeẓra d ussan ineggura. Ɣas daɣen asemmiḍ yewwet-it ɣer yiɣsan, ilewwa-t, iḥṣa s wanect-a. Yeṣbeɣ deg yidis-is, 6 n wussan i yesεedda di tesraft, fazen ɣur-s aṭas, maca am wid isεedda deg wakal-is, yenṭeq yenna deg ul-is: ‘’Tura rtaḥeɣ, sεiɣ talwit, ala ussan-ayi kan i sḥuseɣ i sḥulfeɣ itudert-iw, wala ussan-nni n 15 n yiseggasen d ṭraḍ mgal aytma ( Ḥimṣel, Aderbal, Gawda, général Bumelxir, aneggaru-a, d aḍeggal-is Buxxus…..) d ucengu n Ruman. Ɣas liɣ di tallit-nni, lliɣ akken i lliɣ d agellid n Numidya Sirta, ussan-nni d taɣennant ur as-sriseɣ talwit, ur tessineɣ, ur tessineɣ tuɣalin ɣer d fir, d adham ɣer sdat. Tirɣi trennu-d i tayeḍ, tiɣremt ara kecmeɣ, alamma tekfa tenger dayen.

Ur ǧǧiɣ ayetma, ur ǧǧiɣ idammen-iw, ur zriɣ, ur ḥsiɣ d acu i d-iteddun ɣer sdat-inek neɣ i wakal n Tmazɣa, ulamma sawleɣ d gma, ulamma serseɣ-d talwit. Ulamma neddukel, ulamma nṛessa adabu iṣeḥḥan, ur yizmir yiwen ad yerrez neɣ ad yekcem gar-nneɣ s tissas-is. Ulamma fkiɣ-asen Tagelda ad magen d igelliden wayetma ɣef demma n Tmazɣa d wakal-is, ulamma nṛessa tuddsa i Tgelda-nneɣ akken yiwen ur yezmir ad yekcem gar-nneɣ, akken i d-yesekcem tixubta, tissas, tiḥerci d tɣennant gar-nneɣ Urumani. Ar tura teẓẓa deg yiẓuran-nneɣ. Ulamma ur telli tɣawsa-nni n beṭṭu n ugdud teẓẓa deg uẓar-nneɣ ar ass-a, ulamma negrent tudrin, meḥsub mi llant d tiɣermin ass-a d ixerban …

