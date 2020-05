Quccen yisufar n tezdeg deg tnessufar

Segmi i d-yekcem uvirus n covid-19 ɣer tmurt n Lezzayer, i d-yewwi yiwen umdan yettidiren di tmurt n Fransa ɣer temdint n Blida ass n, 27 furar 2020, tugdi tennerna deg wul n yimdanen. Simmal liḥalat n waṭṭan-a, ttnernayent kra kra. Imdanen mi d-wwin s lexber belli d aḥader d usizdeg kan i d ddwa n waṭṭan, bdan ttazzalen s tuffɣa n leɛqel ɣer tnessufar (les pharmacie), akken ad ten-id-ṣiḥen kra seg yisufar-a ilaqen, ama i yimdanen neɣ i yidgan i ttxalaḍen, akken ur yettenfufud ara ugar waṭṭan-a.

D isufar yecban «Le gel hydro-alcoolique», iɣisem (l’alcool) d tekmamin i ttarran i wudmawen akken ur ikeccem ara uvirus. Ayen i nwala ɣef teɣzi n yimalas-a, deg merra tnessufar n temdint n Bgayet, Sidi Aich, Akbou d temdinin-nniḍen, d akken quccen yisufar-a. Tamentilt n keffu-nsen, ɛlaḥsab n kra ifarmasyanen i nesteqsa, nnan-d : “d imdanen i d ssebba s timmad-nsen”, acku ur sseqnaɛen ara s yiwet n tɣawsa i lbiɛ, d icekkaren i ttaččaren, ur ẓrin ara ayɣer. Ugur d akken aṭas seg wid-a yexlan tinessufar, ur ssexdamen ara ayen akken i ttaɣen, am tekmamin d le gel n yifassen. Tamuɣli-nniḍen, ur nelhi ara, ɣef yisallen, anida mazal ttnuzun ttawilat-a n usizdeg, ulin ɣer ssummat ur iqebbel leɛqel, am deg kra n temnaḍin, i urɛad yekcim unfafad n Corona, am umalu.

Nnan-aɣ-d bdan ttquccun yisufar-a, drus-iten maḍi, yerna s ssumat ɣlayen, anida yewweḍ wazal n tekmamt ɣer 200 n yidinaren, iɣisem yettnuzu gar 500 d 700 n yidinaren ! Akka i teḍra ula d isufar n tuččit, anida di yal amḍiq n tmurt n leqbayel, ulin s waṭas di ssuma sɣur yimsenzuyen. D ayen i yeǧǧan imdanen ad ten-iɣiḍ lḥal, akken i d-yenna yiwen n urgaz “Mačči s ssumat yulin i ttḥaraben leǧnas aṭṭanen d lmeḥnat. Ula d ssrabes terza temsalt, ur d-giren ara iman-nsen i uḥbas n tigawin-a, ur nettmuddu ara udem yelhan i tmurt”.

Ur d-tewwi ara tuffɣa n leɛqel

Ɣef wakken i t-id-nnan waṭas n yimussnawen n tujjya, anfafad-a yuẓan deg umaḍal, mačči d amihan akken i t-ssugunen yimdanen. Ma nesserwes-it kan ɣer kra n waṭṭanen yezrin ɣef talsa, ad t-naf , ur yexdim ara tixeṣṣarin meqqren ar yimir-a, akken i yesserwet waṭṭan n tterka (La peste), ṭṭaɛun, ttifis d waṭṭan s “Sars” i ineqqen armi d 12% n yimdanen i iḥuza. Yewwi-d kan ɣef yimdanen ad ḥadren iman-nsen, ad ḍefren iwellihen n yimazzagen n tdawsa, s tezdeg d tɣimit deg uxxam, akken ur ineṭṭeḍ ara, ad yenqes u ad yezri waṭṭan-a n covid-19. Yewwi-d, ad d-nini, ula d allalen n taywalt d yizeḍwa inmettiyen, kemmlen deg udellel d usexleɛ n yimdanen.

Khaled Achoui