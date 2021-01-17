Yella-d deg unnar akken yebɣu yili lḥal

Xas ulamma, aseggas-a ur tuqtent ara tddukkliwin tidelsanin neɣ tuddar i d-imuggren yennayer n tikkelt-a, maca tiddukkla tadelsant “Inegman” n taddart n Yixelwiyen, tella di ttiɛad, imi yella-d usfuggel-ines ass-nni n lǧemɛa iɛeddan. D asiher adelsan meqqren, i d-yellan ɣef teɣzi n wass deg umraḥ n taddart n Yixelwiyen. Akken kan tewweḍ tsaɛet d 08h00 n ssbeḥ, bdan yimezdaɣ n taddart-a d tuddar i as-yezzin, ttawḍen-d yiwen yiwen. Ahil i d-yellan ɣef teɣzi n wass, yella-d d amerkanti, imi ɣef 09h00 d tasawent, bdant temsikniyin; tiqnedyar n Leqbayel, iɣerman (taḥbult, lemsemen, aɣrum uquran…), idlisen, amezruy n yennayer d wayen i d-icudden ɣur-s.
Tella-d diɣ temsizzelt n tmedyazt s tmaziɣt gar yinelmaden yeqqaren anda i d-ufraren tlata n yigerdan-a. Deg umḍiq amezwaru, ad naf Illula Iman, ma deg umkan wis sin, ad naf Katya Ɛelllam, deffir-s kan d Rabaḥ Ɛutman. Am wakken diɣ tettunefk tegnit i ccnawi d yicewiqen n temɣarin n taddart, ɣer tama n yiḍebbalen i iseḥman taqaɛet. Tella-d diɣ tmeɣra n ccna, ideg cnan ddeqs n yicennayen gar-asen : Karim Xelfawi, Ḥsen Bedrani, Ɛebdennur Aggaw d wiyaḍ. Mi yezgen wass, tella-d lweɛda n yennayer (seksu s uyaziḍ), i d-yettwaferqen ɣef wid i d-yerzan ɣer tmeɣra-agi meqqren.
Ugar n 180 n yiyuzaḍ d waṭas n seksu, i d-yetunefken i lmend n waya. Ula d amezgun, yewwi aḥric-is, imi tella-d turart n kra n tmezgunin sɣur kra n yilmeẓyen.“Ad nesnemmer s tussda, imḍebbren n tɣiwant-nneɣ i d-yerran i teɣri. Ad iniɣ diɣ, tajmilt tameqqrant i wid akk i d-yefkan afus n tallelt i wakken ad d-yili leqdic-a. Nessaram tazrigt tis tlata n usfuggel n yennayer di taddart-nneɣ, ad tili ugar n snat-agi iɛeddan”, akka i d-tenna Katya Ḥamali, Taselwayt n tidukla-a.
Adaoun Abdelghani