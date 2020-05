Yemmut ucennay aqbur Nacer Ziouche

Ttruḥun wudmawen, ttɣiman-d yismawen. Ur yekfi ara leḥzen n tmettant n unaẓur Idir, armi yewweḍ leɛfu n Rebbi ass-nni n amhad ucennay-nniḍen aqdim Ziouche Nacer, deg tmurt n Fransa. Akken yeqqar wawal, ‘’Win ara izerɛen ayen yelhan, d ayen yexdem ara d-ihedren fell-as’’. Inaẓuren-a iqdimen, cennun ayen ttḥulfun s lbenna n wawal. Nacer seg taddart n Achabou deg twilayt n Lburǧ, icennu di Fransa. Yekker-d akked tsuta tamenzwarut n yicennayen n teqbaylit. Ɣas llan kra seg yinaẓuren iqdimen, ur ttwassnen ara dagi aṭas, maca s wallalen yellan tura ilaq ad idiren. Ilul Nacer Ziouche deg useggas n 1941deg Achabou. Deg useggas n 1958, iruḥ ɣer tmanaɣt, yelmed aẓawan s lɛud. Syin yeṭṭef abrid-is ɣer tmurt n Fransa. Deg temlilit-is d Amraoui Missoum deg 1963, i yebda ikeččem deg taɣult n ccna. Yebda yettban-d s yisilɣen i ixeddem armi yuɣal d amẓawan ameqqran deg tallit-nni. Yugem-d deg uẓawan n tmurt n Maser, aklasiki, yessemras anya d wallalen iqburen akked terbaɛt-is. Imudd-asen rruḥ n teqbaylit, d ayen i yeǧǧan aẓawan yessemras ad d-yessenked amgarad n yidles azzayri, s waya i d-yessekcem kra n tatrarit i uqbur. Deg tama n Paris, yecna akked yinaẓuren iminigen, iga aṭas n tmeɣriwin di tzeɣwa timeqqranin n usamar am (Les mille et une nuits, l’Oasis, Le Tourbillon). Yecna, yura, yessekles akked yinaẓuren meqqren am Dahmane El Harrachi, Slimane Azem, Mazouni, Boudjemaa El Ankis, Youcef d Kaci Abdjaoui, Taleb Rabeh akked Salah Sadaoui. Deg useggas n 1973 i d-yessuffeɣ tizlatin-is timezwura, aṭas i tent-iḥemmlen lawan-nni, am tezlit ideg i as-yeqqar “Ma yella kemm tettuḍ-iyi”. Akken diɣen i yexdem aṭas n tezlatin i kra n yicennayen-nniḍen. Yecna ɣef yisental yemgaraden am lɣerba, lefraq, aḥizi (solitude) iḥulfan n tayri akked tayri n yimawlan. S tesfift-is tamezwarut, imud azal i ccna azzayri s ṣṣut n teqbaylit. Ikemmel deg ubrid n ccna d tmeɣriwin armi d iseggasen-a ineggura. Gar tezlatin yettwassnen i d-yeǧǧa Nacer Ziouche; Ayemma ɛzizen, Lmeḥna, Yyaw ad nemwanas, Yewhem meskin, Ḥess-as i baba-k… atg. Yewweḍ leɛfu n Rebbi ɣef leɛmer n 78 n yiseggasen. Kh. A.