Zrin 58 n yiseggasen ɣef tlallit n Kamel Amzal

Yezzi-d umuli wis 58 n tlallit n kamel Amzal neɣ Maǧid At Waεmar, anelmad amagday yettwanɣan ɣef ufus n yimṭurfa. Deg Tifeṛḍuḍ, taddart taεlayant n tmurt n leqbayel, ilul Kamel Amzal ass n, 13 deg tuber 1962. Deg uɣerbaz amenzu n taddart ara iɣer, syin ɣer uɣerbaz alemmas Ɛmar At Ccix d tesnawit n Mustafa Ben Bulεid deg Ɛin Lḥemmam. Meẓẓi aṭas mi yebda amennuɣ ɣef tugdut, tutlayt d yidles amaziɣ, ladɣa deg Tefsut n yimaziɣen n 1980. Deg useggas n 1981, ad d-yawi unelmad akayad BAC n tsekla d tfelsafit akken ad yelmed tasbenyulit deg Ben Ɛeknun, yerna ad d-yufrar deg-s. Kamel, ad yemlil d waṭas n wudmawen mucaεn n umennuɣ, am Mustafa Baca d Cawqi Salḥi. Timlilit ara yernun ugar n wafud i mmi-s n Tifeṛḍuḍ i umennuɣ mgal imṭuṛfa inselmen ara isemmin i Maǧid cciṭan azeggaɣ imi anelmad aẓelmaḍ n tektiwin yedda mgal ilefḍan d tebrek n wallaɣen-nsen yenwan tasdawit d annar i usuzer n ṭṭlam-nsen. Dɣa, imi Kamel Amzal d yimeddukkal-is, bɣan tugdut deg yimazdayen imaniyen anda yal anelmad ad yesεu awal-is, ggren-t wid yettagaden tafat gar wallen-nsen s usrusu n tebratin n ugalli ddaw tewwurt n texxamt n Kamel am tin yufa iḍ n umenzu n unbir deg-s ggulen ad yettwaneɣ. Iḍ-nni ara yaru asefru-ines aneggaru :

‘’Ay axettar ! Acḥal iseggasen iεeddan ur zriɣ

Neɣ nezga nettwaɣ si ddunit-agi

Ɣef εecrin i teǧǧuǧug ddunit , εecrin !

Nekk di leεmer-agi ɣliɣ d amɣar

Temɣar-iw, tezwar-d temzi…

I wacu ara ttruɣ neɣ lumaɣ lmektub

Imi zriɣ tedduɣ ɣer lmut ?’’

Ilemzi ur d as-d-yecqi ara imi yekker s yiswi n uslali n umazday imani s uεellaq n wulɣu i d-yessawalen ɣer unejmuε amatu, teẓḍem-d tarbaεt s yijenwiyen, wwten aqcic ur yesεin gar yifassen-is siwa ixef lkaɣed. Ijenwiyen ara yentun deg tεebbuḍt n Kamel. Imṭuṛfa, ur tt-qqiden ara imi ẓẓlen aqcic di lqaεa, kksen-as tablust, ssentan-as ajenwi di tεebbuḍt-is.

Ad yettwaṭṭef Lassuli Fateḥ Ellah ɣer lḥebs i tmenɣiwt n Kamel, maca ad yeffeɣ seld 4 n yiseggasen s leεfu n Cadli Ben Ben Ǧdid. Aṭas n tejmilin i yuɣalen i uqcic n Tifeṛḍuḍ am tezlit n Uleḥlu d tin n tsekkrin n tarbaεt n ccna taddart n Tifeṛḍuḍ :

‘’Γas akken lmut-ik tejreḥ-aɣ tasa,

Yeǧǧuǧeg yisem-ik yuɣ akk timura,

S tafat n tikti-k nufa tisura,

Ddmen rruḥ-ik ur d-ak nɣin ara,

Ɣer ugdud, isem-ik yeqqim-d i lebda’’

Tigrin Nisma