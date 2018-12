Le budget primitif adopté

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Les membres de l’Assemblée populaire communale d’Oued Ghir ont examiné et adopté, dernièrement, le budget primitif de l’exercice 2019 qui s’élève à pas moins de 20 milliards de centimes, a annoncé le maire Yacine Ramdani. Un montant de 11 milliards de centimes, soit la part du lion de ce budget, qui constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité, représente la masse salariale des employés de l’APC et des élus, a précisé le P/APC d’Oued Ghir. Un autre prélèvement a été fait de ce BP, jugé «modeste», par notre source, pour assurer le fonctionnement de l’APC durant l’année prochaine. «Le montant de ce PB est insignifiant par rapport aux besoins de notre commune, qui a connu un formidable bond démographique», a estimé l’édile communal. Néanmoins, les douze élus ayant approuvé à l’unanimité ce PB, en l’absence de trois autres, ont essayé d’équilibrer les dépenses. «Nous avons consacré 3% de notre budget primitif aux associations sportives qui activent dans la commune, alors que 4% ont été destinés à la promotion de la jeunesse. En outre, 10 % de ce PB, soit 1,9 milliards, seront utilisés pour lancer diverses opérations d'aménagement urbain, comme le revêtement de pistes en béton bitumineux au niveau des logements évolutifs d’Ibourassene et la réalisation de réseaux d’assainissement», a-t-il expliqué. Un autre montant de 500 000 DA a été dégagé de ce budget pour l’acquisition d’une sonorisation, que l’APC veut mettre à la disposition des associations locales. Par ailleurs, le maire Yacine Ramdani a déclaré que l’APC d’Oued Ghir a approuvé une décision concernant la régularisation d’une soixantaine d’habitations au chef-lieu communal. Une enquête pour le recensement et l’étude des maisons, ainsi que des terrains concernés, sera lancée, ces jours-ci, a-t-il affirmé. «Nous avons jugé qu’il est temps de régulariser ces familles pour qu’elles puissent obtenir des actes de propriété», a indiqué le P/APC Yacine Ramdani.

