Des habitants de Aïn S’Khoun assiègent la mairie

Par DDK | Il ya 8 minutes | 9 lecture(s)

Des habitants du village Aïn S'Khoun, dans la commune de Béjaïa, ont organisé, hier, un rassemblement devant le siège de l'APC de Béjaïa Ils réclament la concrétisation des promesses qui leur ont été faites par les responsables élus quant à l’amélioration de leur cadre de vie. Il s’agit principalement de la réfection de la route du village et du raccordement à l’électricité de certains foyers. Notons que les manifestants n’en sont pas à leur première action du genre à travers laquelle ils crient à la «marginalisation». Pour les mêmes motifs, ils n’avaient cessé de se plaindre, avancent-ils, auprès des responsables locaux sur leurs conditions de vie, en butte à d’innombrables insuffisances, dans ce bourg de la commune de Béjaïa, situé à quelques kilomètres du campus universitaire de Targa-Ouzemour, sur la route d'Ighil-Oujilvane. Selon un des protestataires, en sus d’un réseau praticable et de l’électricité, la liste des manques est longue. Elle concerne d’abord les commodités de base, comme l’AEP, l’assainissement, le gaz de ville… La grande majorité des habitations recourent encore aux fosses septiques. S’agissant de l’AEP, la commune de Béjaïa les ravitaille deux fois par semaine avec des camions citernes. «Pour s’éclairer la nuit, déclare un autre habitant, on utilise des bougies, on se croirait au temps de la colonisation. Contrairement aux hameaux mieux lotis, on n’a ni Internet, ni télé…».

B Mouhoub.