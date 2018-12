«La traduction vers tamazight est une priorité»

Par DDK | Il ya 37 minutes | 90 lecture(s)

Le secrétaire général du Haut-commissariat à l’Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a estimé que «la traduction vers la langue amazighe est une priorité en la conjoncture actuelle, et cette rencontre est une occasion propice pour la sélection des meilleures œuvres à traduire, de manière à enrichir le patrimoine de la bibliothèque amazighe nationale», a-t-il affirmé, avant-hier, en ouverture des ateliers de traduction à l'université d'Adrar. Il a précisé que cette rencontre culturelle permettra d'échanger les connaissances et expériences, ainsi que de faire le point sur les efforts déployés dans la promotion de la langue amazighe. «Cette rencontre s'inscrit au titre de la nouvelle orientation pour laquelle s'est engagé le HCA depuis 2014, conformément aux orientations des hautes instances du pays au titre du programme du Gouvernement focalisé sur trois axes principaux», a-t-il dit. Il s’agit, selon le responsable, de la généralisation de l'utilisation de la langue amazighe dans le système national, l'officialisation de la fête du nouvel an berbère (Yennayer) comme journée chômée et payée, en sus de la mise au point de la loi liée à la création de l'académie algérienne de la langue amazighe. «Ces axes constituent la feuille de route avec des repères clairs. Je suis fier du climat positif ayant permis de mettre la langue amazighe sur la bonne voie et nos composantes nationales à l'abri des surenchères politiques, permettant ainsi au HCA d'œuvrer dans un climat serein et calme», a-t-il souligné. Le HCA ambitionne, a-t-il soutenu, d'accompagner les associations actives pour la promotion de l'enfance à la faveur de l'élaboration de programmes culturels créatifs usant de toutes les variantes de la langue amazighe. Le secrétaire général du HCA a plaidé pour la mise au point d'un plan local pour l'introduction de la langue amazighe dans tous les espaces, dont l'école, la radio et l'université. Pour ce faire, il a préconisé la concrétisation d'une convention de partenariat avec l'université d'Adrar, pour introduire une spécialité au département d'histoire, afin de mettre à profit les documents et manuscrits ayant trait à la dimension amazighe.

