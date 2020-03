Trois nouveaux cas, dont un député, positifs au coronavirus recensés à Tizi-Ouzou

Les résultats des analyses rendus par l’institut Pasteur, concernant le jeune homme de 32 ans en isolement à l’EPH d’Aïn El Hammam se sont avérés positif. Hospitalisé depuis le week-end dernier, le patient est, dit-on, un émigré rentré de France, ces derniers jours, au village Ath Larbâa dans la daïra de Beni Yenni d’où il est originaire. Avant de se faire orienter et admettre à l’EPH d’Aïn El Hamam, le sujet avait consulté dans une structure sanitaire plus proche de sa localité, indique une source. Tout comme cet autre sujet, une jeune patiente médecin de formation, déclaré positif au coronavirus, et qui est passée par l’EPH de Boghni avant d’atterrir, ce matin du 23 mars, au service infectieux du CHU de Tizi-Ouzou. Un autre cas, un député de la wilaya, précédemment prélevé et mis en isolement chez lui à Tizi-Ouzou, a été également déclaré positif au Covid-19 et fut admis aussi ce matin au CHU Nedir Mohamed. Ainsi, le nombre de cas positif dans la wilaya de Tizi-Ouzou passe à neuf cas dont cinq sont en isolement au CHU de Tizi-Ouzou, un à l’EPH de Draâ El Mizan, un à l’EPH de Larbaâ N’Ath Irathen, un à l’EPH d’Azazga et un à l’EPH de Aïn El Hamam. Pour rappel un premier décès, une vielle, a été précédemment enregistré à l’EPH d’Azzefoun.

A. A.