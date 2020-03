Le service des maladies infectieuses de l’hôpital Frantz Fanon de Béjaïa a enregistré, mardi 24 mars, deux nouveaux cas positifs de Covid-19, portant le nombre total à cinq, dont un décès. Les deux nouveaux cas confirmés par l’Institut Pasteur sont natifs des communes de Souk Oufella et Tichy et âgés respectivement de 90 et 71 ans. Sur 34 prélèvements effectués, 22 se sont avérés négatifs, 05 positifs et 07 autres, mis en quarantaine, sont en attente de résultats.

F.A.B.