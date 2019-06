La JSM Béjaïa veut sa deuxième

Les regards des puristes de la balle ronde seront braqués, cet après-midi, sur le stade Mustapha Tchaker de la ville de Blida, qui sera le théâtre d’une finale inédite entre la JSMB et le CRB, dans une empoignade qui promet et sur le terrain et sur les gradins.

Les deux antagonistes, qui ont connu une saison difficile dans leurs championnats respectifs, vont devoir se livrer une bataille sans merci, pour s’adjuger le trophée qui sera mis en jeu, afin de faire la fête avec leurs supporters. Ceci dit, même si certains observateurs donnent les gars de Laaquiba favoris de cette édition, il n’en demeure pas moins que Dame coupe est souvent capricieuse et la hiérarchie rarement respectée.

Et les Béjaouis, qui ont déjà mis hors course trois ténors de l’élite lors des tours précédents (ASAM, PAC et ESS), croient dur comme fer en leur étoile et demeurent résolument décidés à rééditer l’exploit réalisé en 2008 sur ce même terrain qui leur porte chance. Les partenaires du capitaine Kamal Benmessaoud sont déterminés à tout donner sur le terrain pour ne rien regretter par la suite. Ils se font un devoir de faire honneur à toute la région de Kabylie, comme nous l’a déclaré le boss Houassi (voir entretien).

«Cette coupe, on la veut pour la dédier à toute la Kabylie. Pour cela, on a offert tous les moyens à notre équipe afin de motiver davantage les joueurs dans l’espoir qu’ils nous procurent de la joie ce samedi contre le CRB». Pour ce faire, et malgré un manque cruel de compétition, les protégés du coach Moes Bouakaz pourront une fois de plus compter sur leur rage de vaincre et l’apport des supporters pour triompher. Ce match, qui sera suivi par des millions de téléspectateurs, sera celui des joueurs sur le terrain, capables de se transcender et rêvant d’étoffer leurs CV de la plus belle des manières.

De plus, ce n’est pas chaque saison que l’on dispute une finale de Dame coupe. De son côté, la direction du club phare de la Soummam promet une prime mirobolante aux joueurs en cas de succès cet après-midi. Pour rappel, une prime de l’ordre de 75 millions de centimes leur avait déjà été versée suite à leur qualification à cette finale aux dépens de l’ESS.

B Ouari.