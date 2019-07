Le projet qui change l’image de Tizi-Ouzou

Avec la mise en service du téléphérique, la ville de Tizi-Ouzou s’apprête à changer de rythme et d’image.

Il s’agira donc à la fois de la mise en service d’un projet qui contribuera à coup sûr à alléger de manière considérable la pression sur le transport des voyageurs, mais aussi à redonner des couleurs à une ville qui en a tellement besoin.

Tant attendu, le téléphérique survolera enfin le ciel de la ville de Tizi-Ouzou, quotidiennement, de 6h à 22h, à partir de la prochaine rentrée scolaire et sociale, au grand bonheur des habitants de la ville qui pourront échapper aux grands embouteillages qui les prennent en otages, parfois pendant des heures, notamment pour aller de la Nouvelle-Ville au centre-ville et vice-versa.

D’ailleurs, pour préparer le lancement de l’activité de ce téléphérique, les essais n’ont pas cessé d’être effectués depuis plus d’un mois, faut-il le rappeler. Les premiers essais ont été enregistrés au début du mois de mai dernier et ont été faits avec succès par l’Entreprise de Gestion du Métro d’Alger qui est le maître de l’ouvrage de ce projet.

Il faut préciser que la mise en service sera partielle et qu’elle concernera le tronçon situé entre la nouvelle gare inter-wilayas de Bouhinoune, située à la sortie ouest de la ville des Genêts, et la station érigée à M’Douha, près du siège de la wilaya, du côté sud et à proximité du collège Babouche.

Il faut préciser que ce premier tronçon, qui sera fonctionnel à la rentrée prochaine, est d’une longueur de 2,5 km. Il comporte quatre stations et sera doté de 65 cabines. Ce qui permettra d’avoir une capacité de transport de 2 000 passagers par heure et par ligne.

La deuxième tranche de ce projet prévoit de relier la station de M’Douha au centre-ville de Tizi-Ouzou vers le mausolée de Sidi Belloua sur les hauteurs de la ville.

Quatre entreprises sont actuellement à pied d’œuvre afin d’achever les travaux dans les délais. Concernant le volet financier, le projet a jusqu’aujourd’hui englouti plus de 53 milliards de centimes. En plus des deux stations d’arrivée et de départ, ce projet sera doté de quatre stations intermédiaires. Il s’agit de celles de la Nouvelle-Ville, du stade du 1er Novembre, du siège de la wilaya et de l’hôpital Belloua (au village Redjaouna). La première partie du trajet, c’est à dire de la gare de Bouhinoune jusqu’à l’hôpital de Belloua, se fera par le système de télécabines, alors qu’à partir de ce dernier jusqu’au mausolée de Sidi Belloua, sis à 750 mètres d’altitude, le trajet s’effectuera par téléphérique.

Prévue en 2017, la réception du téléphérique n’a pu se faire à cause d’un retard dans les travaux. Deux facteurs ont été le plus à l’origine de cet ajournement. Il s’agit, comme dans la majorité des projets en cours dans la wilaya, des oppositions exprimées par les propriétaires terriens lors de la procédure d’expropriations et d’indemnisations. En outre, l’écueil inhérent à l’emplacement des pylônes n’est pas étranger à ce retard.

Il faut préciser que le dossier des indemnisations et des expropriations a été totalement assaini depuis quelques mois. Concernant la mise en service totale de la ligne du téléphérique, elle est prévue courant de l’année 2020. En plus des 2,5 km fin prêts à l’usage, trois autre kilomètres le seront dès 2020, puisque le projet est d’une distance globale de 5,5 km. Une fois achevé, ce téléphérique sera doté de 28 pylônes.

