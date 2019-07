Les résultats connus aujourd’hui

Le suspense va prendre fin pour les 674 831 candidats concernés cette année par les épreuves du Baccalauréat.

L’annonce des résultats du Baccalauréat session 2019 a été finalement avancée à aujourd’hui. «La date de l’annonce des résultats du Baccalauréat session 2019, a été avancée au jeudi 18 juillet 2019 à 18h00», informe le ministère de l’Éducation nationale dans un communiqué.

«Les listes des lauréats seront affichées le même jour au niveau des établissements scolaires, ainsi que sur le site de l’Office national des Examens et Concours (ONEC) http://bac.onec.dz», ajoute la tutelle dans le même communiqué. Les résultats peuvent être, selon la même source, consultés gratuitement à travers les trois opérateurs de téléphonie mobile, à savoir Mobilis, Djezzy et Oredoo par des SMS en composant le code *567#.

À rappeler, en outre, que pas moins de 674 831 candidats, répartis à travers 2 339 centres d’examen sur le territoire national, ont passé le Baccalauréat session 2019. Parmi ces derniers, 411 431 sont scolarisés et 263 400 sont des candidats libres. Plus de 4 000 autres candidats détenus ont passé les épreuves du baccalauréat répartis sur 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l’Éducation nationale en tant que centres d’examens, sous la supervision de l’Office national des examens et concours (ONEC).

Par ailleurs, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié une circulaire relative aux préinscriptions et à l’orientation des nouveaux bacheliers au titre de l’année universitaire 2019/2020.

Le document définit les règles générales applicables pour les préinscriptions et l’orientation des nouveaux bacheliers au titre de l’année 2019-2020 et les porteurs de diplômes étrangers pour l’accès à l’enseignement et à la formation supérieurs en fonction des moyennes obtenues au Baccalauréat.

L. O. CH.