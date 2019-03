À Bouira, comme partout ailleurs à travers le pays, l’influence des réseaux sociaux n’est pas à négliger dans le traitement de l’information avec parfois des fake news qui ne sont pas sans causer de torts à certains. Récemment encore, après la disparition tragique du pompier Mohamed Achour de Bouira, en date du 24 janvier dernier, des informations relayées sur les réseaux sociaux se sont avéré par la suite des rumeurs qui annonçaient la découverte du corps en montrant des images qui dataient de plusieurs jours et qui n’avaient même pas été filmées à Bouira.

Les followers de ces pages ont, depuis quelques temps, pris de la distance avec les informations lancées sur les réseaux sociaux et cherchent à recouper les différentes sources d’informations. La preuve en est avec les épisodes ubuesques de Rachid Nekkaz qui a tenu en haleine plusieurs milliers d’Algériens au cours de péripéties inimaginables même auprès des scénaristes hollywoodiens les plus farfelus. Un candidat à la présidentielle qui a vu le nombre de ses audiences «Live» chuter de plus de 200 000 vues à près de 5 000 vues depuis le dépôt de son dossier au Conseil constitutionnel.

Cependant, parfois des appels anonymes, non identifiés, sont très largement suivis à l’image des marches populaires qui ébranlent le pays depuis le 22 février dernier. Depuis une semaine, un autre appel, anonyme toujours, a été lancé annonçant une grève générale pour aujourd’hui dimanche 10 mars, et ce pour une durée d’une semaine : «Le 10 mars, grève générale, pas de travail, pas d’école, pas de sortie. L’Algérie morte pendant une semaine. Système dégage».

Cet appel a fait réagir plus d’un et il n’est pas rare de voir des gens faire des commissions comme s’ils s’apprêtaient à subir un siège avec un ravitaillement exceptionnel qui prête à sourire. Plusieurs vendeurs de semoule par exemple ont enregistré un chiffre d’affaires inaccoutumé et plusieurs échoppes de quartiers étaient prises d’assaut par des citoyens en quête de lait, de pâtes et autres produits de premières nécessités.

De même qu’auprès du marché hebdomadaire de fruits et légumes qui enregistre des hausses inexpliquées des produits maraîchers de saison. Hier matin encore, les transporteurs de voyageurs assurant les dessertes de Bouira vers Alger avertissaient leurs clientèles en annonçant qu’ils seraient sûrement absent le temps de cette grève générale.

D’ailleurs, dès la semaine dernière, plusieurs établissements scolaires ont prévenu les élèves de l’éventualité d’une grève au sein des lycées, collèges et primaires sans qu’aucun syndicat de l’éducation ne se soit prononcé sur ce débrayage. C’est dire que la révolution virtuelle n’est jamais très éloignée de la révolution réelle et surtout que les réseaux sociaux sont influents en ayant un impact décisif au sein d’une population qui semble avoir discrédité la presse nationale et internationale également.

Hafidh Bessaoudi