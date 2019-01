Que de carences en zones rurales !

Le Docteur Hamid Chachoua, vice P/APW, d’obédience FFS qui est intervenu lors de la quatrième session de l’APW, a fait part des préoccupations de l’heure en soulevant certains points noirs, recensés notamment lors des dernières intempéries.

Ainsi, pour l’élu et en de telles conjonctures, il est impératif de procéder en urgence à la réfection des infrastructures de base pour éviter d’autres catastrophes.

Il énumérera ensuite certaines propositions avec des mesures à mettre rapidement en œuvre sur certaines zones affectées par les dernières intempéries avec notamment les spectaculaires glissements de terrains de la RN15 au niveau d’Aghbalou et plus précisément au village de Selloum ainsi qu’au village d’Illilten dans la commune de Saharidj.

Il préconisera pour les citoyens sinistrés touchés par ces intempéries une enveloppe financière à défaut d’un logement pour parer au plus urgent. D’ailleurs, l’élu abordera le dossier du logement en constatant des retards qualifiés d’énormes dans plusieurs projets de logements sociaux, en citant entre autres la commune de Maala avec 30 logements à l’arrêt à cause du non-paiement, par l’APC, de l’assiette foncière devant servir à accueillir ce projet auprès des propriétaires terriens privés.

Dans la commune d’Ath Leqsar, le vice P/APW fera observer que les 50 logements sont à l’arrêt faute d’un support électrique. Dans la commune de Saharidj, ce sont les 82 logements qui sont à l’arrêt et en souffrances à cause de réévaluation et études d’expertise.

Ceci dit, l’intervention de l’élu ne s’arrêtera pas aux logements sociaux en mettant en exergue certaines carences telles les 109 logements LSP à l’arrêt dans la commune de M’Chedallah, les 30 logements LPA à l’arrêt dans la commune de Haizer et 28 logements LPA à Lakhdaria.

Pour cela, le Docteur Chachoua suggérera de compenser les communes non bénéficiaires de formules logements sociaux, LSP, LPA par faute de disponibilité du foncier par des logements ruraux.

Il préconisera également une aide au profit des communes pauvres par l’octroi d’enveloppes financières pour l’acquisition des assiettes foncières afin d’accueillir de nouveaux projets de logements. Dans le même contexte, il fera part de la nécessité d’élaborer un système d’information et de veille relié par un réseau internet entre toutes les directions et services concernés par le logement notamment l’OPGI, CNL, DUAC… et ce, afin d’une meilleure prise en charge des projets et de leurs suivis en intervenant au moment opportun pour éviter les retards. Pour illustrer ses propos, le vice P/APW Chachoua citera le village d’Ath Ali Outhmim, dans la commune de Saharidj qui, par manque de financement tarde à voir le jour.

«Il faut encourager ce genre de citées groupées en zones rurales, d’autant plus que pour Ath Ali Outhmim, l’assiette est disponible et l’étude a été réalisée. Il ne manque que le financement. Pour cela, je suggère aux P/APC et chefs de daïras d’effectuer les recensements des assiettes de terrains à faible potentialité et de rendement pour faire les procédures de déclassement et les mettre à la disposition de ce genre de projets», appellera-t-il.

Dans son intervention, le vice P/APW exhortera les autorités à créer un fonds pour les zones rurales et montagneuses en citant des exemples de carences à l’image de celles enregistrées à Ivahlal, commune d’Aghbalou suite à la demande de réfection et raccordement des sources de montagne déjà captées aux conduites qui les relient à la station d’Ighil Azem, la réalisation du réseau d’assainissement, l’achat d’une benne tasseuse pour le ramassage d’ordures ainsi que de trouver une solution pour éradiquer la décharge sauvage.

Il citera également l’urgence de raccorder le village Imazdhourar au gaz naturel à Saharidj, la réalisation de deux ponts entre les localités de Raffour à Ath Mansour et de Chorfa vers Taourirt.

Hafidh Bessaoudi