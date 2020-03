Trois cas positifs au Covid-19 confirmés à Tizi Ouzou

Un troisième cas de contamination au Covid-19, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a été confirmé aujourd’hui samedi. Il s’agit d’un homme de 47 ans transporteur de son état, actuellement en isolement à l’hôpital de Draâ El Mizan.

« C’est un transporteur qui a été en contact direct avec deux filles émigrées qu’il avait acheminées depuis l’aéroport sur Aïn Zaouia d’où les trois sujets sont originaires. Parait-il durant leur séjour, le même transporteur leur a également assuré des déplacements localement, » confirmait à la Dépêche de Kabylie, M. Bounous directeur de l’hôpital de Draâ El Mizan qui indiquera qu’un autre sujet, un vieux de 77 ans, émigré également de son état, est aussi en isolement à son établissement en attendant les résultats de l’institut Pasteur. A rappeler qu’en début de matinée, le CHU Nedir Mohamed a confirmé avoir enregistré son premier cas de contamination confirmée au Covid-19.

» Le CHU de Tizi-Ouzou a enregistré ce week-end un premier cas de contamination confirmée au Covid-19. Il s’agit d’un sujet âgé de 42 ans admis le 11 mars dernier en isolement dans un service spécialisé mis en place au sein de l’établissement. Lors de l’interrogatoire d’usage, il a été conclu qu’il est question d’un cas importé de France d’où le patient est rentré la veille après un séjour de 4 jours. Il s’est présenté le lendemain pour examens au CHU. Les prélèvements effectués, et transmis à l’Institut Pasteur, se sont avérés positifs au Covid-19. Le sujet est actuellement en isolement au CHU et son état général est stationnaire. Pour précision, le sujet est un algérien originaire de Tizi-Ouzou résidant en Afrique du Sud. Il était rentré dans un premier temps à Tizi-Ouzou-ville où il a séjourné plusieurs semaines avant de se rendre en France le 6 mars dernier pour rendre visite à un ami malade. Il est rentré à nouveau sur Tizi-Ouzou le 10 mars, avant de se présenter le lendemain au CHU avec les symptômes de la contamination, » indique un communiqué du CHU diffusé ce matin.

Il faut savoir qu’en plus de l’autre cas confirmé à Azazga, quatre personnes sont gardées en observation à travers les structures sanitaires de la wilaya de Tizi-Ouzou et deux autres à Bouira. En effet, le premier sujet confirmé porteur de Coronavirus enregistré à Tizi Ouzou se trouve toujours en observation au niveau de l’hôpital Maghnem Lounès d’Azazga. Au total, 19 cas suspectés étaient auparavant signalés à Tizi Ouzou, Bouira et Boumerdès. Le sujet mis en isolement à Azazga est un jeune de 39 ans, revenu également de France le 1er mars dernier. Dix jours après, éprouvant des difficultés à respirer, le jeune homme de Bouzeguène s’est rendu chez un médecin privé qui l’oriente alors vers l’EPH Maghnem Lounès où il sera mis en isolement et subit les prélèvements de contrôle virologique envoyé à l’Institut Pasteur d’Alger pour analyses.

Ce dernier confirma les résultats dans la soirée de mercredi, déclarant le sujet positif au Covid-19. Selon la directrice de l’hôpital, «l’état du malade est en bonne évolution». Néanmoins, les autorités sanitaires de la wilaya ont enclenché une enquête épidémiologique dans l’entourage ayant approché le malade. Mercredi soir et jeudi, l’hôpital d’Azazga a été submergé de citoyens ayant transité par les lieux où était passé le malade, pour subir des prélèvements, craignant d’être contaminés. La procédure à suivre justement dans pareille situation consiste en la recherche de toute personne ayant été en contact direct ou ayant emprunté les mêmes moyens de transport ou ayant fréquenté les lieux où se serait rendu le malade, pour effectuer des contrôles virologiques afin d’éliminer tout risque de contagion.

Sauf que dans le cas de ce jeune de Bouzeguène, revenu de France le 1er mars, son itinéraire fut jonché de plusieurs dizaines de personnes, puisqu’il a pris un taxi de l’aéroport Houari Boumediene vers la gare inter wilayas de Kharouba (à l’est d’Alger) d’où il prit le bus Alger – Azazga avant d’emprunter un autre transport de voyageurs pour rallier son village à Bouzeguène, à une trentaine de kilomètres d’Azazga.

Jusqu’à ce matin du samedi, sur les 16 personnes suspectées de porter les germes du Coronavirus et qui se sont présentées au niveau des structures sanitaires de la wilaya de Tizi Ouzou, seules cinq sont restées donc en observation dans les hôpitaux. Il s’agit bien évidemment de ce sujet de Bouzeguène confirmé positif, et de celui de Tizi-Ouzou en isolement au CHU de Nedir Mohamed, deux autres cas sont également en isolement au CHU, un autre cas à Tigzirt et un dernier cas à Draâ-El Mizan, en attente des résultats des prélèvements transmis à l’Institut Pasteur.

Quant aux autres, dont les résultats se sont révélés négatifs, elles ont quitté les structures de santé où elles étaient admises et gardées en isolement. À Bouira, les trois cas suspects enregistrés ces deux dernières semaines ont tous été déclarés sains par l’Institut Pasteur, et ont été libérés pour regagner leur domicile, idem pour celui de Timezrit, dans la wilaya de Boumerdès, hospitalisé à l’EPH de Bordj Ménaïel le week-end dernier.

M. A. T.