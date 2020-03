Un dixième cas positif au Covid-19 enregistré à Tizi-Ouzou

Trente-quatre nouveaux cas du coronavirus, dont deux décès, ont été enregistrés, mardi 24 mars en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 264 et les décès à 19, a révélé le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Les deux cas de décès concernent un homme âgé de 72 ans et celui d’un immigré âgé de 70 ans et respectivement enregistrés dans les wilayas de Tizi-Ouzou et de Boumerdés, a précisé le Dr Fourar.

Parmi les cas positifs enregistrés, la wilaya de Tizi-Ouzou compte également un nouveau cas. Il s’agit d’un émigré de 42 ans habitant de la ville de Tizi-Ouzou, rentré ces derniers jours de France et qui était déjà en isolement à l’hôpital de Tizi-Ouzou.

Le chiffre global des cas positif enregistrés au niveau de la wilaya passe ainsi à 10 cas dont six, parmi un député, sont en isolement au CHU de Tizi-Ouzou, un à l’EPH de Draâ El Mizan, un à l’EPH de Larbaâ N’Ath Irathen, un à l’EPH d’Azazga et un à l’EPH de Aïn El Hamam.

Par ailleurs, la wilaya de Bouira a enregistré également un cas confirmé. Le sujet est une personne du troisième âge originaire d’El Esnam qui se trouve actuellement au niveau de l’aile de l’isolement de l’EPH Mohamed Boudiaf. «Son état de santé est stable», rassure-t-on.

Amar A. et Djamel M.