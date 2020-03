Attention, acrobaties dangereuses !

Depuis plusieurs semaines et notamment à cause du beau temps qui règne, de nombreux adolescents s’adonnent à la pratique du vélo. Jusque-là rien d’anormal, si les cyclistes en herbe ne s’amusaient pas à créer de grosses frayeurs aux automobilistes, en slalomant sur la voie publique. En effet, en l’absence de pistes cyclables urbaines, ce sont les rues et artères des villes, qui servent de circuit aux adolescents en mal de sensations fortes. Sans aucune protection, ni genouillères, ni casque, les cyclistes s’amusent à faire des figures acrobatiques.

D’ailleurs, nombreux sont ceux qui tombent et frôlent la mort, en passant à quelques centimètres des roues des véhicules. A ce sujet, le chef de la Sûreté de wilaya de Bouira, Kamel Ben Amirouche, a affirmé que ses services sensibilisent les cyclistes sur les dangers qu’ils représentent, en les invitant à faire preuve de retenue et de se doter de protection : «Nous ne pouvons sévir lorsque des adolescents inconscients roulent n’importe comment sur la chaussée. Nous privilégions la voie du dialogue, en les sensibilisant sur les risques qu’ils encourent en faisant des cascades dangereuses sur le bitume», a-t-il indiqué.

Roulant à toute vitesse sur la roue arrière du vélo, debout sur la selle, effectuant parfois des rotations sans que les roues ne touchent le bitume, les dangers que représentent ces jeunes cyclistes pour les automobilistes et pour eux-mêmes ne sont pas à négliger. Là encore, l’absence de l’autorité parentale est mise en exergue, surtout que de nombreux enfants ont été blessés, récemment, à cause de ces pratiques sportives périlleuses.

