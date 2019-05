Iftar collectif avant le match JSK – USMA

L’association sociale humanitaire «Djek El Khir», en collaboration avec la direction de la JSK, a organisé un iftar collectif en faveur des supporters de la JSK et de l’USMA qui ont effectué le déplacement à Tizi-Ouzou, avant-hier pour suivre le match. À cet effet, environ 2 500 repas chauds ont été distribués au moment de la rupture du jeûne aux supporters des deux galeries dans une ambiance festive. Les membres de l’association ont relevé le défi, surtout que la tâche n’était pas aussi facile que cela apparaisse.

Une grande campagne de sensibilisation a été lancée à moins d’une semaine du grand rendez-vous où les citoyens de la wilaya de Tizi-Ouzou n’ont pas hésité à venir en aide à cet organe initiateur et sont venus hommes et femmes dans le restaurant Rahma afin de donner un coup de main du début jusqu’à la fin. Le lieu fixé est sis à proximité du stade du 1er Novembre. Deux heures avant la rupture du jeûne, tout le monde était déjà là pour servir les repas et en moins d’une heure, la distribution des parts fut close et cela au grand plaisir des supporters qui ont apprécié cette noble initiative qui «fait chaud au cœur», selon un supporter de l’USMA qui n’a pas caché son émotion au vu du grand accueil réservé à leurs fans.

«À travers cette action, nous avons voulu éviter que des supporters des deux équipes affluent au stade à toute vitesse après la rupture du jeûne, ce qui pourrait engendrer des accidents. Les spectateurs sont venus tranquillement et ont rompu le jeûne presqu’en famille. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont collaboré à la réussite de cette action. C’est aussi un exemple de fair-play avec nos amis algérois à qui nous souhaitons la bienvenue. Le football n’est qu’un jeu et que le meilleur gagne», dira un des bénévoles. Il faut aussi souligner la présence de la direction de la JSK qui a veillé au bon déroulement de l’action.

Lyes Mechouek