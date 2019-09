L’APC au secours des enfants démunis

Comme à chaque rentrée scolaire, une action de solidarité à l’égard des familles nécessiteuses et démunies de la commune des Aghribs a été organisée par les services de l’APC. En effet, ces derniers ont lancé une opération de distribution de trousseaux scolaires, au profit des enfants issus de familles nécessiteuses. L’opération, pour rappel, a été supervisée par le maire et l’un de ses vice-présidents, responsable du patrimoine et des écoles primaires à l’échelle de la commune. A noter que le recensement du nombre des nécessiteux à travers l’ensemble des huit écoles primaires que compte la commune a été élaboré par les directeurs de ces établissement scolaires, selon les critères mentionnés dans la liste des personnes devant bénéficier d’une enveloppe de soutien ainsi que d’autres cas.

Cette louable initiative qui a également pour but l’accompagnement des familles nécessiteuses est venue à point nommé, au moment où beaucoup d’enfants scolarisés sont dans le besoin. Elle leur permettra d’entamer comme il se doit l’année scolaire, pleins d’espoir et de motivation pour l’avenir. Un geste qui leur a rendu le sourire et diminuera un tant soit peu des soucis quotidiens de leurs parents. D’ailleurs, dans ce sens, le vice-président M. Sadi dira : «Nous avons toujours le souci de porter aide et assistance à nos enfants à travers la commune pour faire entrer de la joie dans leur cœur. Nous avons ainsi préparé le terrain pour débuter l’année scolaire dans de bonnes conditions. Nous veillerons aussi au bon fonctionnement de nos établissements scolaires afin d’assurer la continuité vers de meilleurs résultats, aux examens de fin d’année.

A Iber.