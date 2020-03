Le 8 mars sous silence

De nombreuses femmes se sont déplacées, hier, au centre culturel Ahmed Yahia Bacha de Draâ Ben Khedda. Mais quelle ne fut leur déception ! Cette institution de l’APC ne proposait rien, n’avait rien programmé pour célébrer la journée internationale de la femme. «Le centre nous a pourtant habituées, depuis très longtemps, à célébrer cette journée de la femme avec des expositions variées,… Mais cette année, c’est le vide et le centre est triste !», nous lance une mère de famille visiblement surprise. Une autre nous confie : «Cette année, on ne nous a même pas invitées à exposer nos articles. Tous les espaces sont vides. C’est un véritable déni !». Même la salle de cinéma Le Hoggar, du centre-ville, est restée fermée. Les SMA et les associations ont brillé par leur absence à ce rendez-vous annuel et mondial.

M A Tadjer