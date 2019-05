Le projet du CAT à la traîne

Le centre psychopédagogique pour enfants inadaptés mentaux «Les oiseaux du paradis» de Draâ Ben Khedda attend toujours la décision d’attribution de l’assiette de terrain qui devrait recevoir la construction du centre d’activités techniques (CAT) tant espéré par tout le monde. Le directeur de ce centre d’enfants inadaptés mentaux, en l’occurrence M. Iltache Mohamed Seghir, fait part de son désarroi suite à la non délivrance de la décision d’attribution du terrain où sera construit le CAT : «Nous sommes vraiment désolés et nous ne comprenons pas tout ce retard». Et de faire la genèse de cette attribution de l’assiette «Une commission de la daïra s’est réunie le 21/06/2017 sous la présidence de l’ex-chef de daïra pour le choix de terrain.

Le PV de la décision de la réunion est transmis à l’agence foncière de wilaya qui tardait à finaliser le dossier. Elle a tenu son conseil d’administration, le 25/12/2018, suite à l’intervention de l’ex-wali avec un avis favorable pour un terrain de 1900 m² pour un dinar symbolique». Le calvaire a commencé à partir de cette date où aucune suite n’est intervenue au centre pour soulager la direction du centre, le personnel, les enfants et les parents. «Nous attendons toujours cette décision pour engager les travaux», a-t-il souligné.

Il est à signaler que le terrain est situé à Touares, à côté de la future annexe de l’APC en voie de construction. Le centre psychopédagogique pour enfants inadaptés mentaux de Draâ Ben Khedda a été bénéficiaire d’une subvention de l’APW s’élevant à cent cinquante (150) millions de centimes. L’APW de Tizi-Ouzou a octroyé en 2017 une subvention de 150 millions de centimes pour ce centre.

Si cette attribution est accueillie avec satisfaction, la joie n’est pas complète. «Durant le mandat écoulé de l’APW de Tizi-Ouzou, nous avions été informés de l’attribution de 150 millions de centimes pour l’amélioration de la prise en charge des enfants de ce centre. Depuis c’est le statut quo ! Aucun centime n’est entré au compte du centre pour nous permettre l’entame de la salle polyvalente», explique le directeur.

Les travaux de réfection retardés

Le rapport d’expertise – risques divers, établi en date du 19/11/2018 au centre psychopédagogique «Les oiseaux du paradis» (une copie est en notre possession), cite les causes et les circonstances du sinistre suite à une visite effectuée la veille. Pour le bloc R+1 et le bloc en RDC, les dégradations constatées sous les plafonds et sur les murs ont été provoquées par des infiltrations d’eau pluviales avec propagation à travers la toiture en charpente en bois avec tuiles, consécutivement à travers des joints entre les tuiles.

Puis au niveau du bureau de la psychologue, les dégradations constatées au plafond et sur les murs ont été provoquées par des infiltrations d’eaux pluviales avec propagation à travers le plancher supérieur à la terrasse, consécutivement à travers le mur mitoyen au réfectoire. Les dommages ont touché la peinture, l’enduit au plâtre, gorge et faux plafond qu’il faut prendre en charge. Des fiches techniques ont été établies et puis plus rien.

M A Tadjer