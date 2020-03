Les derniers préparatifs bouclés !

L’heure à Béjaïa est à la préparation du recensement général de la population et de l’habitat. En effet, le premier responsable de la wilaya a multiplié les réunions avec les services concernés par cette opération. Ainsi, outre le P/APW, M’heni Haddadou, les secrétaires généraux, les délégués des communes, les représentants de l’Office national des statistiques (ONS) et un ingénieur de la wilaya, chargé du recensement, étaient en réunion, durant les journées du dimanche et lundi derniers, au siège de la wilaya, afin de «mettre les dernières retouches pour la mise en branle de l’opération à Béjaïa».

Sur le sujet, on a souligné que «les services ministériels ont procédé, en coordination avec les autorités locales et l’Office national des statistiques (ONS), au suivi des préparatifs de ladite opération, en donnant des instructions aux walis pour la relance des Commissions communales et de wilaya et la désignation d’un délégué communal et d’un ingénieur de wilaya, chargé du recensement, outre la préparation d’une session de formation, au profit des délégués communaux».

La Commission nationale du recensement général de la population et de l’habitat, qui regroupe 14 secteurs ministériels, table sur la modernisation de l’opération, à travers l’utilisation des nouvelles technologies et l’exploitation de la base de données disponible, au niveau de tous les secteurs, notamment la santé, l’enseignement et le travail, afin que le recensement, organisé actuellement tous les 10 ans, soit une opération réalisable, en temps réel à chaque fois que cela est nécessaire. Ladite commission a fait savoir que l’opération de recensement se veut «un outil stratégique pour l’élaboration des politiques publiques futures», visant à «changer et améliorer les conditions de vie du citoyen, notamment sociales, en définissant les lacunes et les besoins».

A noter que ce recensement, prévu initialement en 2018, a été reporté pour l’année en cours. Le principal objectif de cette opération est de «fournir des données exactes sur les indicateurs d’une croissance économique réelle et de mesurer ses répercussions sur l’environnement, en se focalisant sur l’exploitation des technologies modernes et les domaines de leur utilisation», a indiqué la Commission nationale de recensement général de la population et de l’habitat.

A Hammouche.