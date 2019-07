Menace sur les récoltes

La saison estivale 2019 est sans conteste l’une des plus infernales de ces dix dernières années. à une persistante canicule qui dure depuis le début du mois s’ajoutent des incendies en série, qui n’ont épargné aucune commune de la wilaya de Bouira.

En plus des personnes âgées, des nourrissons et de ceux qui souffrent de maladies chroniques, que ce climat a mis à mal avec des pics qui franchissent souvent 46° à l’ombre, les futurs récoltes sont grandement compromises. Il est question, notamment, des figues fraîches, qui seront matures dans quelques semaines et dont plus de la moitié ont été asséchées et commencent à se détacher des branches des arbres.

Les figuiers les plus exposés au soleil commencent même à perdre leurs feuilles. La prochaine récolte des olives, dont les grains sont formés, n’est pas non plus épargnée. Preuve en est : les grains d’olives sont déshydratés et de petite taille. Ils n’arriveront jamais à maturité à moins d’être sauvés par des pluies que tout le monde espère. A noter que les orages enregistrés dernièrement en divers endroits à travers la wilaya de Bouira n’ont pas touché la vallée du Sahel. Seules les deux chaînes montagneuses de Chréa, au sud, et du Djurdjura, au nord, ont été touchées. L’unique fruit que ces longs et intensifs pics de chaleur n’ont pas affecté est la figue de barbarie, «El kermous».

Composée à plus de 90 % d’eau, elle a mieux résisté à la chaleur. De ce fait, la récolte s’annonce prometteuse, comme l’attestent les raquettes chargées de fruits arrivés déjà à maturité, au niveau de la basse région de la vallée du Sahel. Ces chaleurs ont même modifié la vie des citoyens, qui ont tendance à s’enfermer chez-eux durant la journée pour ne commencer à sortir qu’a partir de 19h et veiller tard, dehors, afin de profiter de la fraîcheur de la nuit. Mais au fur et à mesure que d’importantes surfaces forestières sont réduites en cendres, cette fraîcheur se raréfie, au grand dam des villageois.

Une situation apocalyptique, au moment où les services des forêts se targuent d’avoir été dotés de moyens sophistiqués de lutte contre les incendies, dont des hélicoptères spéciaux, sans oublier les postes de vigiles et les brigades mobiles, alors que le rendement sur le terrain est timide.

Les centaines d’hectares de tissu végétal partis en fumée, depuis le début du mois, à travers le territoire de la wilaya de Bouira, dont le tissu forestier couvre plus de 70 %, en est la preuve. Notons que le coté Sud de la wilaya commence à changer de décor avec une forte avancée du sable du désert et un net recul du tissu forestier. Espérons que Bouira bénéficiera d’un programme spécial de reboisement pour limiter les dégâts et freiner l’avancée inquiétante du sable.

Oulaid Soualah