Plus de 370 plants distribués

Le service des forêts de Draâ El-Mizan continue son programme annuel de plantation d’arbres. Après la célébration de la Journée nationale de l’arbre qui coïncide avec le 25 octobre aux côtés de nombreuses administrations et d’établissements scolaires, avant-hier, ces services ont organisé une journée de sensibilisation et de plantation d’arbres dans de nombreux endroits des communes des daïras de Draâ El-Mizan et de Tizi-Gheniff à l’occasion de la Journée mondiale de l’arbre et des forêts célébrée chaque 21 mars.

«Nous avons tout d’abord expliqué les bienfaits de l’arbre, puis l’utilité de cet être comme nous et aussi l’intérêt à donner à l’arbre. Au lycée Ali Mellah, nous avons participé à la plantation de 90 plants de diverses variétés. Ce sont des arbres d’ornement», dira, en premier lieu, Saci Oulmi en sa qualité de chef de la division. Et de poursuivre: «Ce sont des actions auxquelles nous participons toute l’année.

À chaque fois qu’on est sollicités, on répond toujours présents». En effet, plusieurs plants ont été distribués aux associations et aux administrations. «De nombreux plants ont été distribués, entre autres, 60 plants pour la sûreté de daïra de Draâ El-Mizan, 50 autres pour celle de Tizi-Gheniff, 30 arbustes pour l’APC de M’Kira, 50 autres pour l’association Tadukli du lotissement Mohamed Belaouche, 50 pour les vieux résidents de Draâ El-Mizan. On a dénombré aussi une cinquantaine d’autres pour des citoyens venus individuellement.

C’est dire que nous avons répondu à toutes les demandes enregistrées au niveau de notre division», dira un agent des services des forêts de Draâ El-Mizan. Les deux responsables contactés affirment que la population et les administrations ont un fort engouement pour la plantation des espaces verts. «Nous sommes aux côtés de toutes les personnes qui interviennent dans le reboisement et l’embellissement de l’environnement. Nous considérons que ce type d’actions est encourageant à plus d’un titre.

Il ne suffit que de faire, par exemple, un tour dans les quartiers de la ville pour voir que ces dernières années des centaines d’arbres ont meublé tous les espaces. Nous appelons nos concitoyens à veiller sur ces arbres parce qu’ils font partie de leur vie. Qu’ils n’oublient pas que l’oxygène qu’ils respirent provient des arbres et des forêts entières», soulignera Saci Oulmi.

Ce responsable lancera un appel pressant à tout le monde à veiller sur les forêts d’autant plus que chaque année, des milliers d’hectares partent en fumée laissant des espaces sombres et dégarnis de toute verdure. «Ces forêts sont des richesses qu’on ne doit pas agresser par des gestes irresponsables.

Ce sont les poumons de la planète quand on sait que la pollution gagne de plus en plus d’espaces naturels à telle enseigne que le monde entier se met de la partie pour lutter contre ce phénomène et notre pays ne déroge pas à cette situation», conclura-t-il sur une pointe d’optimisme en relevant que l’été dernier a été moins dévastateur que l’année 2017, où des milliers d’arbres étaient décimés par les flammes.

Amar Ouramdane