Un fou du volant sème la panique sur la RN12

Au volant de sa Renault Symbol, un chauffard a semé la panique, la semaine dernière, sur la RN12 entre Béjaïa et El Kseur. Roulant à vive allure, il doublait par la droite et par la gauche les voitures à certains endroits très dangereux. Il frôlait presque toutes les voitures, en slalomant entre elles, évitant de justesse la catastrophe. Craignant le pire, vu la façon avec laquelle ce fou du volant roulait, ne respectant aucune règle de sécurité routière, de nombreux usagers de la RN12 ont appelé la Sûreté de la daïra d’El Kseur.

Une situation qui requiert l’intervention de la police d’El Kseur pour éviter tout incident aux usagers de cette route, laquelle est vite intervenue. D’autre part, le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations publiques de la police souligne que toutes les précautions de sécurité ont été prises dans ce sens. Pour mettre un terme aux agissements de ce conducteur inconscient, ces mêmes éléments ont dressé un barrage à l’entrée Est de la ville d’El Kseur. Malgré toutes les mesures de sécurité prises, le chauffard a tout de même tenté de s’enfuir à bord de son véhicule, mais la police a fini par l’arrêter sans le moindre incident.

Au final, c’était plus de peur que de mal. Une fois le véhicule immobilisé et le conducteur fouillé, il s’est avéré que ce dernier, qui répond aux initiales S. M., âgé de 51 ans, souffre de troubles mentaux et doit être suivi sur le plan psychiatrique. Pour éviter toute récidive, la police lui a immédiatement retiré les clés de sa voiture et les a données à un membre de sa famille. La procédure du retrait définitif de son permis de conduire a alors été entamée. Quant au conducteur, le président de l’APC d’El Kseur a pris la décision de le placer dans un établissement hospitalier pour une prise en charge.

B Mouhoub.