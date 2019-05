Un plan d’intervention mis en place

étant une région très vulnérable aux incendies et feux de forêts avec ce qu’ils génèrent comme périls et dangers, la prévention et la vigilance à Mâatkas commencent à se mettre en place dans l’esprit des villageois.

La dense végétation, notamment pendant les années à forte pluviométrie, qui caractérise les nombreuses forêts qui entourent la région et les vastes champs d’oliviers qui la composent font accentuer les craintes et poussent autorités et citoyens à anticiper sur des situations qui risquent de provoquer des dégâts matériels, voire même humains, si des mesures ne sont pas prises au préalable comme il se doit, comme l’expérience des années précédentes l’a largement démontré.

En effet, le souvenir de certains sinistres ne risque pas de s’estomper de si peu, notamment pour certains villages, comme Ait Ahmed, Ait Zaim, Tala Medda, Cheurfa, Tajdiout, Tizi Tzougarth etc. qui, s’ils ont miraculeusement frôlé l’irréparable, ont vu tout de même leur patrimoine oléicole, leurs cheptels, écuries, poulaillers et mêmes certaines habitations partir en fumée. Justement, comme à l’orée de chaque été, une réunion ayant regroupé les divers intervenants dans le domaine s’est tenue cette semaine au siège de la daïra de Maatkas pour mettre en place les mécanismes nécessaires.

En effet, tous les services techniques seront mis à contribution ainsi que les moyens humains et matériels dont ils disposent, notamment les APC et l’ADE. Ceci à côté de l’installation d’une brigade mobile des pompiers qui devrait être opérationnelle, comme il est convenu dans une réunion entre les comités de villages, les autorités locales et le directeur de la protection civile de Tizi-Ouzou.

Le passage de ce dernier dans la région à l’occasion, a été une opportunité de rappeler que la prévention est une affaire de tous et particulièrement celle du citoyen en premier lieu. La sensibilisation de ces responsables des villages a été centrée sur la nécessité de la participation active du citoyen pour lutter contre les dangers des incendies. «En ce sens où des campagnes de défrichage et de désherbage doivent être menées par les associations et les comités de villages aux alentours de ceux-ci et de leurs limites territoriales.

Il y aussi l’entretien et le nettoyage des pistes agricoles pour permettre l’accessibilité aux véhicules de la protection civile et autres», dira le directeur de la protection civile dans ce sens.

Rabah A.