Une caravane d’art sillonnera plusieurs communes

En collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Béjaïa, l’Association locale femme artiste de Seddouk Alfa s’apprête à lancer une caravane d’art qui sillonnera plusieurs communes.

La manifestation est initiée à l’occasion de la journée mondiale de la langue maternelle. Ce projet sera mis en branle le 22 du mois en cours à Seddouk, précisément au siège de l’association Alfa sis à la cité Allaoua. À cet effet, un programme riche et varié a été concocté par la dite association. Il comprend des expositions d’œuvres d’art, une exposition de photos artistiques réalisées par Ait Ougueni Hamid, un concours de dessin pour les adhérents. Il y aura également une intervention de l’artiste peintre Ait Mehdi Salah qui explicitera le projet, aussi des récitals poétiques, une conférence dont le thème est « La langue maternelle ». À noter que cette caravane d’art pilotée par l’association Alfa de Seddouk sillonnera plusieurs communes où elle présentera dans l’enceinte des maisons de jeunes son programme.

En effet, la caravane se rendra, entre autres, à M’cisna, Takrietz, Seddouk, Amalou, Sidi-Aïch, Ouzellaguen, Akbou et ce, avec comme activités, l’animation d’ateliers de dessins, concours, conférences et expositions. Et à propos de cette louable initiative, Chafiàa Ihamouchen, artiste et membre de l’association Alfa, soulignera : « Ce projet de caravane d’art servira d’espace d’animation, de lieu de rencontres et d’échanges d’idées, de partage de connaissances. Le but est de toucher un public qui n’a pas accès aux activités culturelles. La caravane servira de passerelle entre l’individu et les institutions .Vu l’absence de ce genre d’initiative dans notre milieu, notre association projette de valoriser et de promouvoir l’art plastique au sein de la société. Avec son programme, la caravane d’art sillonnera plusieurs communes avec la mise en chantier de plusieurs activités. Ce projet s’étalera jusqu’au mois d’août »

A Hammouche