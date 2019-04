Une élève se jette du 2e étage

Avant-hier aux environs de dix heures, une élève âgée de seize ans, scolarisée en première année secondaire et répondant aux initiales I. L., s’est jetée du deuxième étage du bloc pédagogique au lycée Said Hamdani de Draâ El-Mizan. Une grande panique s’est emparée des élèves qui couraient dans tous les sens.

Immédiatement, les éléments de la Protection civile non loin de l’établissement sont arrivés sur les lieux pour évacuer, en urgence, l’adolescente à l’hôpital Krim Belkacem. Selon des sources concordantes, la lycéenne, qui a été soignée au pavillon des urgences, a subi des fractures notamment aux membres inférieurs, avant d’être transférée, dans la nuit, au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou pour des soins intensifs.

De leur côté, les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce geste désespéré. Il est à noter qu’en cette période de l’année, c’est-à-dire à l’approche des compositions et des examens de fin d’année, les élèves sont souvent sous pression et pensent aux résultats qu’ils vont obtenir. Il y a deux ans de cela, un lycéen et une lycéenne ont recouru au même geste au lycée polyvalent de Tizi-Gheniff. La vigilance est, donc, de mise aussi bien pour les personnels de l’éducation (administration et enseignants) que pour les parents, afin d’éviter des situations fâcheuses dont seront victimes les enfants notamment les adolescents.

A. O.