Une opération de vol de bétail déjouée

Les citoyens du village Ouled Yahiya, dans la commune de Dirah, sise à l’extrême-sud de la wilaya de Bouira, ont réussi à déjouer une nouvelle opération de vol de bétail qui a été enregistrée durant la soirée d’avant-hier lundi. En effet, selon une source locale, tout a commencé vers 23h quand un éleveur de ce village s’est rendu compte que son troupeau d’ovin a été volé. Le troupeau composé de 42 moutons, qui était dans une étable sise non loin du domicile de l’éleveur, a été cambriolé durant cette même soirée par un groupe d’individus au nombre non déterminé.

Tout en alertant les services de la gendarmerie nationale, l’éleveur en question a donné l’alerte et tous les villageois se sont mobilisés pour retrouver les traces de ce troupeau et des voleurs. Lors de cette opération de recherche, qui s’est déroulée en pleine tempête de pluie et s’est poursuivie durant plusieurs heures, les villageois ont mobilisé tous leurs moyens matériels mais aussi des chiens renifleurs. Après avoir ratissé de larges périmètres pendant plusieurs heures, en arrivant jusqu’aux frontières de la wilaya de M’Sila, les villageois ont réussi finalement à retrouver le troupeau vers 03h du matin.

Selon nos sources, les voleurs auraient abandonné les moutons en constatant qu’une grande opération de recherche a été enclenchée par les villageois, qui ont réussi à établir un véritable siège et à contrôler toutes les routes carrossables de cette région. Cependant, les auteurs du vol n’ont pas été retrouvés, expliquent nos sources qui ajoutent que les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Dirah ont ouvert une enquête dès hier matin, dans l’espoir d’identifier les auteurs de cette tentative.

Oussama K.