Le CNAPESTE interpelle le wali

Par DDK | Il ya 2 heures 22 minutes | 182 lecture(s)

C’est un constat plutôt délétère et asphyxiant qui prévaut au sein des établissements scolaires de la wilaya de Bouira aux dires du CNAPESTE réuni en conseil de wilaya samedi dernier, et qui vient de rendre public un communiqué des plus alarmants. En effet, en marge de cette réunion qui s’est tenue au siège de ce syndicat et en présence des coordonnateurs et des représentants des trois paliers chargés d’organiser les élections de renouvellement de bureaux de wilayas, il a été soulevé des préoccupations majeures dans certains établissements. Selon le communiqué, les syndicalistes qui se félicitent «de la reconnaissance de la qualité du travail accompli par les sections syndicales afin d’exposer les préoccupations et d’assurer leur suivi (A.G, réunion avec l’administration, transmission à la Direction de l’Education…) afin d’éviter tout blocage et par souci de résoudre les conflits», soulignent également «la lenteur accrue du Directeur de l’Education dans la concrétisation des promesses données pour résoudre les conflits qui perdurent dans l’école ‘Choudani Ahmed’ et le lycée ‘Slimane Amirat’ en dépit de l’envoi de plusieurs commissions», indique le document. Par ailleurs, les syndicalistes déplorent la sous-estimation du recours «des enseignants, dans le but d’assurer la scolarité des élèves, à la rétention des notes au lieu de la grève dans les établissements cités.» S’ensuit tout au long du document des griefs contre la Direction de l’Education de Bouira tels «Suspension de la convention permettant l’association du bureau de wilaya dans la résolution des conflits, qui s’oppose à l’article 65 de la décision 65 datée du 12 juillet 2018 fixant les modalités de l’organisation et du fonctionnement du groupe éducatif. Continuité du silence sur les entraves et les menaces exercées sur les adhérents et représentants du syndicat. Ignorance du caractère urgent de la demande de réunion de travail afin de cerner la crise qui perdure dans plusieurs établissements. Suivi de la politique de gain de temps à travers des réponses opaques à des préoccupations claires. Disposition des sections syndicales à organiser des A.G, juste après les vacances du 1er trimestre afin de proposer l’ascendance des actions de protestations», énumère le communiqué. Ainsi, et devant un tel état des lieux les syndicalistes font appel au wali de Bouira afin de sauver la scolarité de plusieurs centaines d’élèves dans le désarroi : «… dans l’objectif d’éviter plus de tension à la fin de ce trimestre, le Conseil de Wilaya du CNAPESTE appelle Monsieur le wali, le premier magistrat de la wilaya à intervenir pour préserver la dignité violée dans les établissements cités, en particulier, et dans tout autre établissement éducatif en général, dans le but d’assurer la stabilité du secteur et de réunir toutes les conditions de son émancipation, en imposant à tout-un-chacun de s’asseoir autour de la table pour un dialogue organisé et étudié», invite le communiqué. Enfin, le Conseil de Wilaya du CNAPESTE assure que le syndicat «est un partenaire social qui se distingue par la force de proposition, l’efficacité du suivi sérieux sans aucun excès, ni négligence», concluent les syndicalistes.

Hafidh Bessaoudi.