Des villageois bloquent la route Dellys - Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 40 minutes | 77 lecture(s)

Les habitants de Ben Arous et Ouled Ben Chaben, villages relevant de la commune de Baghlia, à une cinquantaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, ont bloqué hier la RN25, reliant les villes de Dellys et Tizi-Ouzou via la ville de l’ex-Rebeval, au lieu-dit Dar Bouni, à l’aide de pneus brûlés et de troncs d’arbres, «pour dénoncer la dégradation de la route reliant leurs villages au chef-lieu communal». Les protestataires, tout en invitant les pouvoirs publics à intervenir pour mettre fin à leur calvaire, incombent la détérioration de cette route aux entrepreneurs chargés de son revêtement. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers temps sur la région ont davantage compliqué la situation des automobilistes, qui se sont vu contraints d’abandonner leurs véhicules loin de leurs domiciles.

H. A.