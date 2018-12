Le maire expose les manques au wali

Par DDK | Il ya 39 minutes | 74 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, Ahmed Maâbed, a effectué, avant-hier, une visite de travail dans la localité d’Aït Smaïl. Il a été question pour le premier magistrat de la wilaya de visiter plusieurs chantiers et de s'enquérir de l'état d'autres projets en cours de réalisation ou à venir. C'est pour cela qu'à l'issue de cette visite très attendue, pas mal de décisions ont été prises dans divers secteurs en faveur du développement de la commune. Parlant du projet de raccordement de la commune au gaz naturel qui stagne, en partie, au niveau de la conduite du transport et du CW6, le wali a informé les responsables communaux que ledit projet serait débloqué incessamment. Arrivé à la polyclinique de Tizwal, le P/APC d’Aït Smail, Sadek Rebai, a fait part au wali des difficultés rencontrées dans l'aménagement de cet établissement de santé, ce qui a amené ce dernier à le rassurer en promettant de prendre en charge les travaux. Juste à côté, on a également évoqué la nécessité d'aménager le bureau de poste de Tizwal dans l’optique d’améliorer le service public. Les élus locaux ont aussi saisi l'occasion afin d’évoquer le problème du manque d'infrastructures de jeunes et le retard pris dans le revêtement du stade communal en gazon synthétique. Ce a quoi le wali s'est dit favorable pour la libération d'une enveloppe qui verra ce stade revêtu très bientôt. Quant à une éventuelle création d'un quatrième stade de proximité au niveau de la commune, le wali a demandé au maire de s'occuper du choix du terrain et de lui préparer une fiche technique. Le sujet de l'électrification rurale n'a, bien sûr, pas été omis lors de cette visite. L’édile communal a informé l'invité du jour que plusieurs habitations ne sont toujours pas raccordées à l’électricité à cause de l’isolement ou de la surcharge que connaissent les pylônes électriques dans les villages. En outre, évoquant son désir de doter le nouveau lycée d'Aït Smail d’un deuxième accès, le maire a tenu au courant le wali de l'urgence d'achever les travaux des salles de classes des écoles de Boumedjber, Ighil Ouali et Tala Ata, pour une scolarisation des élèves dans les meilleures conditions. Enfin, s'agissant du futur poste de la Protection civile, qui n'est autre que l'ancien siège de la garde communale inexploité depuis plus de 7 ans, le wali s'est dit prêt pour agir et user de tous ses pouvoirs afin de le mettre sur pied dans les plus brefs délais. «La visite du wali nous a procuré beaucoup d'espoir et nous a permis de voir plus clair quant à l'avenir de plusieurs projets importants dans notre commune», confia le P/APC d’Aït Smail.

M. K.