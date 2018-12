Arrestation d’un groupe de malfaiteurs

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 288 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, et lors d’une patrouille motorisée à travers la ville d’Azazga, les forces de police de la sûreté de daïra ont arrêté, dernièrement, un individu, âgé de 32 ans, en flagrant délit de tentative de vol d’un véhicule en stationnement, et qui, selon les éléments de l’enquête, opérait avec un complice. Une procédure judiciaire a été instruite à son encontre. Présenté au Parquet d’Azazga, il a été mis en détention préventive; son complice qui demeurait en fuite était activement recherché. L’enquête qui a suivi son cours a permis d’identifier et d’arrêter le complice en question, âgé de 31 ans, et de récupérer des objets utilisés lors des vols commis, ainsi qu’une quantité de drogue de 31,5 grammes. Présenté au Parquet d’Azazga durant la semaine écoulée, pour “flagrant délit de vol de véhicule, détention de drogue à des fins de commercialisation, association de malfaiteurs et vols qualifiés”, il a été mis en détention préventive.