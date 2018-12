Des tombes profanées à Zaâroura

Par DDK | Il ya 1 heure | 163 lecture(s)

Le cimetière de Zaâroura dans la commune d’Aïn El Hadjar, située à une dizaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a été le théâtre d’actes de saccage et de profanation perpétrés par des inconnus. En effet et selon des sources locales, au moins trois tombes ont été saccagées et profanées durant la nuit de vendredi au samedi derniers. Selon nos informations, cet acte a été découvert durant la matinée du samedi par les membres d’une famille qui se sont déplacés à ce cimetière situé aux abords de la RN18, pour se recueillir sur des tombes de leurs proches décédés. Les trois tombes profanées appartiennent à cette même famille, dont les membres ont tout de suite contacté les services de la Gendarmerie nationale et ont porté plainte contre X. Une enquête a été aussitôt ouverte par les mêmes services afin d’identifier les auteurs de cet acte de saccage et surtout leurs motivations. À préciser que c’est le premier cas de profanation enregistré dans cette commune.

O. K.