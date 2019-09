Arrestation d’un cultivateur de cannabis

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de la sûreté d’Ighil Ali, relevant de la sûreté de wilaya de Béjaïa, ont procédé, la semaine écoulée, à l’arrestation d’un individu impliqué dans la culture de plants de drogue (cannabis) en bordure d’un oued dans la commune d’Ighil Ali. L’opération de son arrestation a été lancée suite à des informations fiables parvenues au service de la police et qui faisaient état de l’existence d’une plantation de drogue (cannabis) au village Ouled Sassi, dans la commune d’Ighil Ali.

Exploitant ces renseignements, les éléments de la police ont aussitôt multiplié les recherches et les investigations pour situer l’endroit où se trouvent la plantation de drogue et son propriétaire. Le « jardin » de cannabis a été aussitôt découvert, dissimulé en bordure d’un cours d’eau, au lieu-dit Imerdjane non loin du village Ouled Sassi. Quant au propriétaire de la plantation, pour lui mettre le grappin dessus, les éléments de la police ont dû, en prenant toutes les précautions de sécurité nécessaires, dresser un plan judicieux qui consistait en une surveillance permanente de la plantation pendant plusieurs jours.

Mais l’opération a été couronnée de succès puisqu’elle a permis de surprendre et d’arrêter le suspect en flagrant délit d’arrosage de ses plantes de cannabis. Il était accompagné d’une autre personne qui lui a puisé deux seaux d’eau de l’oued pour l’aider dans l’arrosage de ses plantes. Le mis en cause est le dénommé B. A., âgé de 36 ans, résidant à Ighil Ali, dans la wilaya de Béjaïa. Un dossier pénal a été constitué contre le suspect et il comprend l’accusation de plantation de drogue de manière illégale. Présenté devant le procureur de la République près le tribunal d’Akbou territorialement compétent, où a été prononcé la mise sous mandat de dépôt pour le principal accusé et la relâche pour son compagnon.

B Mouhoub.