Plus de 33 millions d’estivants sur les plages

Plus de 33 millions de personnes ont afflué vers les plages ouvertes à la baignade au niveau national, depuis le début de la saison estivale.

C’est ce qu’a indiqué la sous-directrice de l’Organisation et de développement du territoire et chef de projet « saison estivale » au ministère de l’Intérieur, Lamia Bouderouia, à l’APS. «Un total de 33 463 217 estivants ont fréquenté les 426 plages autorisées à la baignade au niveau national du 1er juin au 22 juillet de l’année en cours», a-t-elle précisé. D’après elle, la wilaya d’Oran arrive en tête des wilayas côtières en matière de fréquentation des plages avec plus de 6 millions d’estivants, suivie des wilayas de Boumerdès (plus de 4 millions), Mostaganem, Jijel et Skikda (plus de 3 millions), Tipasa (2 millions) et Alger (près de 2 millions). Le nombre de plages ouvertes à la baignade a été, selon le même responsable, revu à la hausse cette année avec l’ouverture de treize nouvelles plages pour porter le nombre total à 426 plages autorisées à la baignade au niveau national. Elle a ajouté que 40 plages polluées ont été recensées cette année, soulignant que le ministère de l’Intérieur œuvre à dépolluer ces plages, dont la plupart seront ouvertes au public dès l’année prochaine.



98 morts par noyade depuis le début de la saison estivale



Nonobstant, les efforts consentis par les Pouvoirs publics en matière de sensibilisation et de prise en charge, 98 morts par noyade ont été déplorés au niveau des plages et des plans d’eau (barrages, oueds, lacs, mares d’eau, piscines et retenues collinaires) durant la même période. Selon Mme Bouderouia, 59 décès ont été enregistrés au niveau des plages, soit 20 dans des plages surveillées et 39 au niveau des plages interdites.

D’autre part, 14 personnes sont mortes dans des retenues collinaires, 12 dans des mares d’eau, 10 dans des barrages et 3 dans des oueds. Tout en indiquant que ces décès sont souvent enregistrés dans des plages non surveillées et rocheuses, Mme Bouderouia a affirmé que des cellules de veille ont été mises en place au niveau des wilayas dans le but de diminuer le nombre de décès dans les plages et les plans d’eau. Par ailleurs, la représentante du ministère de l’Intérieur a souligné que «la commission nationale multisectorielle de préparation de la saison estivale, mise en place par le ministère de l’Intérieur, a déjà entamé l’exécution d’un programme d’inspection intensif couvrant les 14 wilayas côtières pour s’enquérir des conditions de déroulement de la saison estivale».

Pas moins de 70 cadres ont été, à cet effet, mobilisés pour couvrir les 426 plages autorisées à la baignade «afin de vérifier le respect des instructions relatives au principe de la gratuité d’accès aux plages, le respect des tarifs des services et prestations fournis et de s’assurer de la disponibilité de toutes les commodités nécessaires aux estivants, à l’instar des moyens de transport et de loisirs».

L. O. CH.