Les Crabes ne jurent que par la qualif’

Par DDK | Il ya 2 heures 22 minutes | 175 lecture(s)

Le Mouloudia de Béjaïa accueillera, aujourd’hui au stade de l’Unité maghrébine, la formation de l’Olympique Magrane (El-Oued) pour le compte des 32es de finale de la Coupe d’Algérie.

Les Béjaouis qui se sont préparés tout au long de cette trêve hivernale avec à la clé trois matchs amicaux dans les jambes, partent favoris sur le papier devant une équipe qui évolue en inter-régions, équivalent de la 4e division. Mais six joueurs, faut-il le souligner, sont out pour ce match de coupe. Il s’agit de Dehar, Amokrane, Bnecherif, Bouledieb, Naas et Herida. Un sérieux problème pour l’entraîneur Madoui.

Pour les autres joueurs, ils ont affiché un bon esprit et une grande volonté lors des entraînements pour décrocher le billet qualificatif au prochain tour, surtout pour les remplaçants qui veulent étaler leur savoir-faire et prouver de quoi ils sont capables. Concernant le cas Boukhanchouche et d’après le secrétaire général, le joueur est qualifié pour le match d’aujourd’hui et sera sûrement aligné d’entrée. Ce match sera aussi une occasion pour le grand public de découvrir le nouveau visage de son club préféré, ainsi que la seule nouvelle recrue de ce mercato hivernal, à savoir Boukhanchouche.

Les supporters promettent d’envahir le stade de l’UMA et de donner la voix pour soutenir les camarades de Kadri afin de décrocher la qualification au prochain tour. Signalons que la commission d’arbitrage a désigné l’arbitre Maskri pour officier ce match, et il sera assisté de Hadji et Zerrouki. Par ailleurs, le coach Madoui, selon une source proche du club, a réactivé la piste africaine en listant pas moins de cinq joueurs. Il s’agit de deux Maliens, un Camerounais, un Ougandais et un Béninois qui répond au nom de Jacques Bessan. Pour ce qui est de Zouari (USMBA), certaines sources avouent qu’il aura sa libération de la CRL, demain mercredi, et il se rendra directement à Béjaïa pour signer son contrat de 18 mois le liant au Crabes.



AG extraordinaire du CSA/MOB jeudi

Les membres du bureau du club amateur du MOB, qui se sont réunis avant-hier, ont arrêté la date de l’AG extraordinaire pour après-demain, jeudi, à 17 heures au salon d’honneur de l’Opow. Cette assemblée sera consacrée à l’adoption du bilan financier de Mustapha Rezki du premier semestre 2018, ainsi que du nouveau règlement intérieur qui sera entériné.

Z. H.