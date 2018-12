«On jouera sans complexe contre la JS Saoura»

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Rencontre historique demain jeudi au stade Manseur Khodja de Lakhdaria (Bouira) entre le pensionnaire de la DNA, l’IB Lakhdarian et la JS Saoura, l’un des ténors de la Ligue 1 Mobilis, pour le compte des 32es de finale de la coupe d’Algérie. Pour aborder cette rencontre dans de bonnes conditions, l’équipe de l’ex-Palestro poursuit sa préparation sur son arène en présence de l’ensemble des joueurs. 4e au classement général de la division DNA centre, l’IB Lakhdaria, qui reste sur un bon parcours en championnat, aspire à maintenir sa dynamique de bonnes performances. L’entraîneur de l’équipe, Mourad Houayet, qui a tenu à féliciter la JSS pour sa qualification historique à la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, estime que son équipe est «fin prête pour aborder la rencontre de coupe sans aucun complexe, d’autant plus que le match se déroulera à domicile et devant notre public». Conscient de la délicatesse de cette mission, le coach de l’IBL estime pour autant que ce duel «reste un match de coupe avec son charme et sa spécificité», rappelant que «Dame coupe ne reconnaît pas de petites ou de grandes équipes». «Tout se joue sur un simple détail. En tout cas, notre équipe est plus que jamais motivée pour faire un grand match et se qualifier aux 16es de finale», assure-t-il.

M’hena A.