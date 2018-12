Le MOB éliminé

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Le MO Béjaia a quitté la compétition de la Coupe d’Algérie au stade des 16es de finale en se faisant éliminer par l’USM Harrach qui l’a battu hier (1-0) au stade 1er novembre de Mohammadia. Misant pourtant sur Dame coupe pour sauver sa saison mal entamée en championnat de Ligue 1 Mobilis, le MOB s’est fait piéger hier par une fringante équipe de l’USMH qui l’a battu par 1 but à 0 après prolongations dans un match qui s’est soldé en son temps réglementaire par un nul vierge. Le but harrachi a été inscrit par Benabderahmane à la 107’. Deux autres équipes ont arraché hier leurs billets pour le prochain tour de Dame coupe. Il s’agit du CRB qui est revenu avec la qualification de chez le CA Batna (1-0) et du NC Magra vainqueur (3-0) devant l’US Remchi. Ainsi donc, sur les six équipes de la Kabylie engagées en Coupe d’Algérie, il ne reste désormais que trois formations en lice, à savoir la JSMB qualifiée aux 8es de finale, l’IB Lakhadaria, qui a arraché une qualification aux 8es de finale aux dépens de la JS Saoura, et l’US Béni Douala, appelée à disputer cet après-midi son 16e de finale face au PAC. Par contre, la JSK, l’Olympique Akbou et le MOB ont dit adieu à Dame coupe à un stade précoce de la compétition. A signaler que six équipes de Ligue 1 Mobilis ont déjà quitté la compétition de Dame coupe. Il s’agit de la JS Kabylie, de l’AS Ain M’lila, de l’O Médéa, du DRB Tadjenanet, de la JS Saoura et du MO Béjaia.

R. S .