Bouakaz affûte ses armes

Les Vert et Rouge poursuivent sereinement la préparation du rendez-vous d’après-demain contre le RC Relizane comptant pour la 13e journée du Championnat de la Ligue 2 Mobilis. Une rencontre qui revêt une grande importance aux yeux de Benmansour et consorts, lesquels attendent de pied ferme les coriaces Relizanais, et ce dans l’espoir de signer leur deuxième succès de la saison après celui obtenu contre l’USM Annaba (1-0), lors de la 6e journée.

Les Béjaouis, qui se morfondent dans le bas du tableau avec seulement sept unités à leur actif, n’auront pas d’autre choix que de s’imposer face au RCR pour espérer redresser la barre. Pour sa part, le staff technique peut, à présent, se réjouir du nouvel état d’esprit qui règne au sein de l’équipe, laquelle commence à retrouver sa verve et à renouer avec les résultats positifs. En témoigne le résultat de parité (1-1) enregistré en déplacement, au Championnat, contre le RCA et la méritoire qualification au dernier tour régional de Dame Coupe, aux dépens d’Amal Kourifa (5-0).

Pour cette partie devant le RCR, le coach en chef, Moes Bouakaz, pourra bénéficier de presque la totalité de son effectif, après avoir laissé au repos certains cadres de l’équipe, en match de Coupe, jeudi dernier. Ainsi, Niati, Nabil Khellaf, Khezri et autres seront d’un grand apport pour l’équipe devant un adversaire logé à la 3e place.

En somme, les gars de la Soummam, qui ont retrouvé la joie de jouer et de gagner, ces derniers temps, ne jurent que par la victoire contre le RCR pour quitter la zone rouge, comme l’a affirmé l’attaquant Oussama Khellaf : «Notre récente qualification au tour suivant de la Coupe d’Algérie nous a fait énormément de bien, d’où l’impératif de tout faire pour préserver ce bel état d’esprit du groupe le plus longtemps possible, en glanant le maximum de points lors des rencontres qui restent de cette première moitié du Championnat dans le seul but de sortir vite de la zone de danger.»

